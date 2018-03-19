Трезвая и взвешенная позиция Берлина
приобретает дополнительную ценность в контексте того, что
требование заблокировать «Северный поток — 2»
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Попытки британского и американского
политического истеблишмента переключить скандал вокруг отравления
Скрипаля из политического в экономическую плоскость были
предсказуемыми. Однако надежды на блицкриг не оправдались, и если
смотреть на вещи исключительно с точки зрения экономического
реализма, то предварительный результат в этом матче выглядит явно
не в пользу сборной Англии. По большому счету британский премьер
Тереза Мэй, которая упорно пытается делать вид, что она — то ли
реинкарнация, то ли улучшенная версия Маргарет Тэтчер, подверглась
двойной унизительной обструкции. То, что Берлин откажется подрывать
собственную экономику, чтобы поднять рейтинг британского премьера,
который вовсю увяз в Brekxit, было предсказуемо. Однако то, что
политика Терезы Мэй станет предметом издевательства финансовых
структур могущественного лондонского Сити, — это новое слово в
британской политической жизни. Особое внимание стоит обратить на
тот факт, что в данном случае даже усилия американских
сенаторов-русофобов никак не помогли британскому правительству.
Начнем с позиции новоиспеченного
правительства Ангелы Меркель. В пятницу, во время совместной
пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, новый
министр иностранных дел Германии Хайко Маас обозначил твердое
нежелание немецкой стороны платить за политические амбиции Терезы
Мэй. Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от
строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2" из-за
отравления Скрипаля, Маас заявил, что газопровод и отравление — это
"две разные вещи". Он также подчеркнул, что "Северный поток" — это
проект фирм в рамках частной экономики. Это чисто коммерческий,
экономический проект".
Трезвая и взвешенная позиция
Берлина приобретает дополнительную ценность в контексте того, что
требование заблокировать "Северный поток — 2" было выдвинуто на
прошлой неделе американскими сенаторами. Соответствующее письмо,
подписанное 39 сенаторами, было отправлено главе американского
Минфина Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону
Салливану. Показательно, что свои требования, которые очевидным
образом направлены на продвижение дорогостоящего американского СПГ
на европейские рынки, сенаторы "упаковали" в заботу о свободе
европейских стран. "Слишком долго европейские народы были
заложниками российского политического давления на целый ряд
областей из-за своей зависимости от "Газпрома", — авторы
письма. Судя по позиции, обозначенной главой немецкой дипломатии,
показная забота американских сенаторов о европейской независимости
от "Газпрома", не вызывает в Берлине никаких положительных
эмоций.
Практика показывает, что
несмотря на готовность оказать вербальную поддержку Лондону, в
Европе нет желающих жертвовать своими экономическими интересами в
контексте скандала вокруг отравления Скрипаля.
Показательно, что позиция
игнорирования антироссийской пропагандистской повестки, которую
продвигают политические элиты Лондона и Вашингтона, свойственна не
только некоторым европейским странам, но и влиятельным финансовым
кругам Великобритании и США. Как раз в момент максимального накала
антироссийской истерии состоялось размещение выпусков российских
евробондов, "Россия-29" и "Россия-47", которые оказались очень
популярными как раз между британских и американских инвесторов.
Как сообщил руководитель управления
рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (организатор размещения
бумаг) Андрей Соловьев, "британские институциональные инвесторы
выкупили 49% доразмещения выпуска "Россия-2047", инвесторам из США
ушло 20%, российским инвесторам — 13%, азиатским — 3%, и 14%
выпуска на инвесторов из других регионов". Инвесторы голосуют
деньгами, и их позиция очевидным образом не совпадает с интересами
тех, кто раскручивает русофобскую истерию на Западе.
Столь сильный интерес к российским
облигациям указывает еще и на то, что инвесторы не верят в
возможность полной финансовой и экономической изоляции России и что
какие-то новые санкции смогут нанести серьезный убыток российской
экономике. В противном случае доходности по размещенным облигациям
были бы совсем другие, да и не было бы между покупателей столько
американских и британских инвесторов. Для полноты картины следует
отметить еще и то, что некоторые инвесторы из западных стран были
вынуждены покупать российские ценные бумаги из-за действий западных
рейтинговых агентств. В феврале этого года американское агентство
Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг России до уровня
BBB-/A-3, что привело к забавным последствиям: теперь
инвестиционные фонды, которые по уставу обязаны инвестировать в
облигации, соответствующие определенному уровню кредитного
рейтинга, должны автоматически покупать себе в портфели новые
выпуски российских государственных облигаций. Справедливости ради:
поведение британских и американских инвестиционных фондов в целом
связано не столько с каким-то отдельно позитивным отношением к
России, сколько с тем, что экономическая часть западной элиты
систематически не соглашается с действиями западных политиков.
Сравнительно недавно Китай тоже долларовые облигации,
чтобы продемонстрировать: западные инвесторы готовы вкладывать свои
деньги в китайские ценные бумаги даже в условиях политической
конфронтации с США, а также негативных комментариев западных
рейтинговых агентств по поводу перспектив китайской экономики.
Если так пойдет и дальше, то вся
история с отравлением Скрипаля и последующими бездоказательными
обвинениями в адрес России будет окончательно направлена
исключительно в политическое русло и сможет использоваться разве
что для того, чтобы "российским химическим оружием" заглушать
негативные эмоции от предстоящей потери более 60 миллиардов евро
отступных за выход из Евросоюза. В экономическом плане наиболее
вероятной целью последующих действий лондонских политиков могут
стать активы немногочисленной, но довольно состоятельной
"лондонской диаспоры" бизнесменов с российскими паспортами и
сложными биографиями. Список замков, домов, квартир и поместий,
которые могут быть подвергнуты
экспроприации, британскими СМИ. Есть определенная
вероятность, что Тереза Мэй, не сумев дотянуться до российской
экономики или "Северного потока", воспользуется "делом Скрипаля" в
качестве предлога для пополнения британской казны за счет этого
имущества. Это нанесет серьезный убыток британскому рынку
недвижимости и репутации Великобритании как надежного прибежища для
любых капиталов со сложным происхождением. Однако на данный момент
есть подозрение, что загнанному в угол британскому правительству
очень хочется денег и пиар-побед прямо сейчас, невзирая на любые
долгосрочные последствия.
И если главным результатом скандала
вокруг отравления Скрипаля станет окончательная дискредитация
Великобритании, то такой результат можно только приветствовать.