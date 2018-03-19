Трезвая и взвешенная позиция Берлина приобретает дополнительную ценность в контексте того, что требование заблокировать «Северный поток — 2»

Иван Данилов

Попытки британского и американского политического истеблишмента переключить скандал вокруг отравления Скрипаля из политического в экономическую плоскость были предсказуемыми. Однако надежды на блицкриг не оправдались, и если смотреть на вещи исключительно с точки зрения экономического реализма, то предварительный результат в этом матче выглядит явно не в пользу сборной Англии. По большому счету британский премьер Тереза Мэй, которая упорно пытается делать вид, что она — то ли реинкарнация, то ли улучшенная версия Маргарет Тэтчер, подверглась двойной унизительной обструкции. То, что Берлин откажется подрывать собственную экономику, чтобы поднять рейтинг британского премьера, который вовсю увяз в Brekxit, было предсказуемо. Однако то, что политика Терезы Мэй станет предметом издевательства финансовых структур могущественного лондонского Сити, — это новое слово в британской политической жизни. Особое внимание стоит обратить на тот факт, что в данном случае даже усилия американских сенаторов-русофобов никак не помогли британскому правительству.

Начнем с позиции новоиспеченного правительства Ангелы Меркель. В пятницу, во время совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем, новый министр иностранных дел Германии Хайко Маас обозначил твердое нежелание немецкой стороны платить за политические амбиции Терезы Мэй. Отвечая на вопрос о том, откажется ли Германия от строительства магистрального газопровода "Северный поток — 2" из-за отравления Скрипаля, Маас заявил, что газопровод и отравление — это "две разные вещи". Он также подчеркнул, что "Северный поток" — это проект фирм в рамках частной экономики. Это чисто коммерческий, экономический проект".

Трезвая и взвешенная позиция Берлина приобретает дополнительную ценность в контексте того, что требование заблокировать "Северный поток — 2" было выдвинуто на прошлой неделе американскими сенаторами. Соответствующее письмо, подписанное 39 сенаторами, было отправлено главе американского Минфина Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану. Показательно, что свои требования, которые очевидным образом направлены на продвижение дорогостоящего американского СПГ на европейские рынки, сенаторы "упаковали" в заботу о свободе европейских стран. "Слишком долго европейские народы были заложниками российского политического давления на целый ряд областей из-за своей зависимости от "Газпрома", — авторы письма. Судя по позиции, обозначенной главой немецкой дипломатии, показная забота американских сенаторов о европейской независимости от "Газпрома", не вызывает в Берлине никаких положительных эмоций.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий Садись, четыре

Практика показывает, что несмотря на готовность оказать вербальную поддержку Лондону, в Европе нет желающих жертвовать своими экономическими интересами в контексте скандала вокруг отравления Скрипаля.

Показательно, что позиция игнорирования антироссийской пропагандистской повестки, которую продвигают политические элиты Лондона и Вашингтона, свойственна не только некоторым европейским странам, но и влиятельным финансовым кругам Великобритании и США. Как раз в момент максимального накала антироссийской истерии состоялось размещение выпусков российских евробондов, "Россия-29" и "Россия-47", которые оказались очень популярными как раз между британских и американских инвесторов.

Как сообщил руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитал" (организатор размещения бумаг) Андрей Соловьев, "британские институциональные инвесторы выкупили 49% доразмещения выпуска "Россия-2047", инвесторам из США ушло 20%, российским инвесторам — 13%, азиатским — 3%, и 14% выпуска на инвесторов из других регионов". Инвесторы голосуют деньгами, и их позиция очевидным образом не совпадает с интересами тех, кто раскручивает русофобскую истерию на Западе.

Столь сильный интерес к российским облигациям указывает еще и на то, что инвесторы не верят в возможность полной финансовой и экономической изоляции России и что какие-то новые санкции смогут нанести серьезный убыток российской экономике. В противном случае доходности по размещенным облигациям были бы совсем другие, да и не было бы между покупателей столько американских и британских инвесторов. Для полноты картины следует отметить еще и то, что некоторые инвесторы из западных стран были вынуждены покупать российские ценные бумаги из-за действий западных рейтинговых агентств. В феврале этого года американское агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг России до уровня BBB-/A-3, что привело к забавным последствиям: теперь инвестиционные фонды, которые по уставу обязаны инвестировать в облигации, соответствующие определенному уровню кредитного рейтинга, должны автоматически покупать себе в портфели новые выпуски российских государственных облигаций. Справедливости ради: поведение британских и американских инвестиционных фондов в целом связано не столько с каким-то отдельно позитивным отношением к России, сколько с тем, что экономическая часть западной элиты систематически не соглашается с действиями западных политиков. Сравнительно недавно Китай тоже долларовые облигации, чтобы продемонстрировать: западные инвесторы готовы вкладывать свои деньги в китайские ценные бумаги даже в условиях политической конфронтации с США, а также негативных комментариев западных рейтинговых агентств по поводу перспектив китайской экономики.

Если так пойдет и дальше, то вся история с отравлением Скрипаля и последующими бездоказательными обвинениями в адрес России будет окончательно направлена исключительно в политическое русло и сможет использоваться разве что для того, чтобы "российским химическим оружием" заглушать негативные эмоции от предстоящей потери более 60 миллиардов евро отступных за выход из Евросоюза. В экономическом плане наиболее вероятной целью последующих действий лондонских политиков могут стать активы немногочисленной, но довольно состоятельной "лондонской диаспоры" бизнесменов с российскими паспортами и сложными биографиями. Список замков, домов, квартир и поместий, которые могут быть подвергнуты экспроприации, британскими СМИ. Есть определенная вероятность, что Тереза Мэй, не сумев дотянуться до российской экономики или "Северного потока", воспользуется "делом Скрипаля" в качестве предлога для пополнения британской казны за счет этого имущества. Это нанесет серьезный убыток британскому рынку недвижимости и репутации Великобритании как надежного прибежища для любых капиталов со сложным происхождением. Однако на данный момент есть подозрение, что загнанному в угол британскому правительству очень хочется денег и пиар-побед прямо сейчас, невзирая на любые долгосрочные последствия.

И если главным результатом скандала вокруг отравления Скрипаля станет окончательная дискредитация Великобритании, то такой результат можно только приветствовать.