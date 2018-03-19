недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что примет жёсткие меры в отношении российских коррумпированных элит, находящихся в Британии и имеющих связи с Владимиром Путиным. Британский министр иностранных дел Борис Джонсон также заявил «Британцы хотят, чтобы полиция могла допросить очень богатых людей, которые напрямую связаны с Владимиром Путиным, и чье богатство напрямую происходит от связей с Владимиром Путиным, и чтобы их необъяснимое богатство было рассмотрено в суде как подтверждение очевидной коррупции». Ну и, разумеется, за этим должны последовать заморозка капиталов, аресты недвижимости, уголовные дела или высылка из Британии. Куда? Наверное, в Россию.

Однако ни Мэй, ни Джонсон не назвали имен конкретных людей, находящихся в Великобритании, чьё богатство так или иначе связано с Владимиром Путиным. Наверное, ищут. И посему я предлагаю помощь премьер-министру и министру иностранных дел Королевства в поиске тех выходцев из России, которые нажили большие деньги в том числе и в период президентства Владимира Путина. То есть, с 2001 года. Отсчет в нашем списке идет только с этой даты, так как именно тогда Владимир Путин первый раз стал Президентом РФ.

Итак, первым в «Списке Скрипаля» должен быть быстрый российский олигарх и экс-глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский. Почему? А потому, что в период с 2001 года по октябрь 2003 года структуры, находящиеся во владении Ходорковского, чувствовали себя очень даже хорошо и даже вышли на первое место в России по нефтедобыче. Тогда же в состав «ЮКОСа» были включены активы Восточной нефтяной компании, основная структура Ходорковского и её дочерние компании (Самаранефтегаз, Юганскнефтегаз, Томскнефть) вели нефтедобычу в Самарской и Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, была начата разработка месторождений в Эвенкийском автономном округе (Восточно-Сибирская нефтяная компания). Переработка нефти осуществлялась на НПЗ в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани (Самарская область), Ачинске (Красноярский край), Ангарске (Иркутская область), Мажейкяе (Литва). Руководство компании вышло с предложением в правительство о строительстве так называемого Восточного нефтепровода для экспорта российской нефти в Китай. В 2003 году состояние Ходорковского составляло 15 миллиардов долларов.

Получается, что большую часть своих миллиардов Михаил Борисович Ходорковский получил в период с 2001 года по 2003 год (до своего ареста), и это происходило в период президентства Владимира Путина, которого Ходорковский знал лично и часто общался.

Наши доказательства:

Следующим по списку следует Евгений Чичваркин, с 2008 года проживающий в Лондоне и занимающийся виноторговлей. В период с 2001 года по 2008 год (президент РФ Владимир Путин) принадлежащая миллионеру Чичваркину крупнейшая российская компания «Евросеть», специализирующаяся на продаже сотовых телефонов, процветала. Так к 2006 году количество торговых точек «Евросети» достигло 1976, а годом ранее компания Чичваркина получила кредит на сумму 50 миллионов долларов под 9,5 % годовых. В 2005 году на Шереметьевской таможне были задержаны 167500 контрабандных телефонов, принадлежащих «Евросети». Стоимость нелегальных трубок составила более полумиллиарда рублей и, разумеется, было возбуждено уголовное дело. Однако, по каким-то загадочным обстоятельствам уголовное дело было по-быстрому закрыто и Чичваркин продолжал торговать телефонами по всей стране, став долларовым миллионером. То есть, у Евгения Чичваркина на протяжении восьми лет (2001 – 2008) правления Президента Путина все было очень даже хорошо, и он стал самым богатым человеком в России из всех, кто занимался реализацией средств связи.

Наши доказательства:

Третьим в предлагаемом списке идет прежний глава и совладелец «Банка Москвы» Андрей Бородин, похитивший у банка несколько миллиардов рублей, но благополучно получивший в 2013 году политическое убежище в Великобритании, как подвергающийся политическим преследованиям на родине. А за год до этого Бородин сразу же приобрел за 219 миллионов долларов один из самых дорогих особняков Великобритании. И кстати, не смотря на все запросы России, Соединенное Королевство наотрез отказывается выдавать Андрея Бородина.

В период с 2001 года по 2011 год происходило следующее: 2008 год - Бородин вошёл в десятку рейтинга влиятельности российских финансистов, 2010 год - Бородин занял 95 место в списке журнала Forbes «Богатейшие бизнесмены России — 2011» с состоянием в 1 млрд долларов США. Также, согласно отчётности, доля Бородина в «Банке Москвы» до 2006 года составляла менее 1 процента, а уже 10 февраля 2009 года стало известно, что президент Андрей Бородин и член совета директоров Лев Алалуев увеличили свою совокупную долю в компании с 16,6 процента до 23 процентов. За 2006—2009 годы сумма вознаграждений всем членам правления Банка Москвы, включая самого Бородина, составила 2,5 миллиарда рублей. В период с 2006 по 2009 год с учетом капитализации Банка Москвы в эти годы Бородин заплатил за свой пакет акций не менее 500 миллионов долларов США личных средств.

Наши доказательства:

На этом, разумеется, наша помощь Терезе Мэй и Борису Джонсону в составлении «Списка Скрипаля» не заканчивается. Есть еще в Великобритании десятки богатейших персонажей, заработавших большие деньги в тот период, когда Владимир Путин был президентом или премьер-министром. Это и товарищ Навального миллионер Владимир Ашурков, и экс-банкир Сергей Пугачев, и многие другие. Так, что продолжение следует. Замораживайте, высылайте. Ждем.

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