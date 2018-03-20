Если вы помните, уже в первой половине 2014 года странички видных деятелей киевской хунты запестрели прогнозами о том, что ровно через год Украина начнёт поставлять голодающей России, доедающей последних ежей, гуманитарную помощь. Причём не целой России, а её обломкам. При этом доблестные украинские «лыцари свиту» будут маршировать мимо развалин Кремля куда-то в сторону Урала, представляющегося им как какой-то вымышленный край света. Маршировать под дружные приветствия жителей Кубани, Ростовской, Курской, Воронежской, Белгородской и других российских областей, присоединённых к Украине.

Но прогнозам было не суждено сбыться, а саму Украину вот-вот начнут делить её соседи.

Время собирать земли…

Так получилось, что во все времена нынешние украинские земли были лакомым кусочком абсолютно для всех соседей. И только клятые москали чуть ли не десятилетие отбивались от назойливых приставаний чубатых разбойников с острова Хортица, упрашивавших русского царя принять их в русское подданство. В конце концов чертяки языкатые таки уболтали Тишайшего, немедленно хлебнувшего горя со своими новыми подданными, тут же принявшимися «варить воду». То междоусобицу устроят, то примутся избранным ими же гетманам кишки выпускать, то шведам, туркам, татарам и полякам продаваться оптом и в розницу. Причём на протяжении всех трёх с половиной столетий, пока они в русское государство входили.

В двадцатом веке к перечню тех, под кого украинская «элита» пыталась лечь, прибавились немцы. А двадцать первый век в список её клиентов добавил американцев и объединённую Европу. Это же так по-европейски: раздвигать ноги перед заграничной извращенческой швалью после того, как страной, занимающей 1/6 часть мира, целых тридцать лет из тридцати восьми после смерти Сталина правили три украинца – Хрущёв, Брежнев и Черненко. А совокупная экономическая сила Советской Украины превышала сила Франции.

Сколько бы предательств ни совершали жители страны, получившей от поляков название Окраины, правители России платили за это им «чёрной неблагодарностью», одну за другой прирезая земли некогда тесной территории в среднем течении Днепра. От разных царей достались ей Волынь, Полесье, Киевщина, Черниговшина, Слобожанщина, нижнее течение Днепра и Одесчина. «Кровавый тиран» Ленин одарил Донбассом и частью земель Войска Донского. Следующий «тиран» Сталин – Галичиной, Закарпатьем, Буковиной и Бессарабией. Хрущёв с барского плеча присоединил Крым…

Но рухнул СССР, пришла «независимость», а за ней и неонацистская «революция» 2014 года. С нею, пожалуй, закончилась пора собирания камней… Простите, территорий. Пришло время распада.

…и время их разбрасывать

Свидетельствую: до конца февраля 2014 года, когда власть в Киеве захватили неонацисты, об отделении от Украины помышляли очень немногие. Кое-кто бухтел на кухнях о том, как прекрасно их предкам жилось «за Польщи», кто-то ностальгировал по СССР и его наследнице России, но над СБУ во главе с Наливайченко, регулярно отлавливающей «сепаратистов», скорее потешались, чем воспринимали всерьёз россказни этого давнего американского агента и друга нацистов.

Всё быстро рухнуло 21–22 февраля. Для крымчан побудительными мотивами для отделения стали Корсуньская резня земляков, возвращавшихся из Киева, драка, устроенная меджлисовцами в Симферополе, и «поезд дружбы» с майданными убийцами. Для Донбасса – расстрел антимайдановцев «правосеками» в Луганске, «поезд дружбы» в Донецк и нацистские карательные батальоны, направленные Турчиновым для усмирения региона. Для Юго-Востока и Закарпатья – неприкрытая бандеризация страны и объявление гитлеровских прихвостней «героями» Украины.

Обрести независимость или присоединиться к России, как известно, удалось далеко не всем регионам, население которых этого желает. Террором карателей, военными преступлениями, преступлениями против человечности киевским нацистам удалось загнать сепаратистские настроения украинских регионов в подполье. Но они никуда не делись. Даже официальная украинская власть признаёт, что сохраняется риск потери Закарпатской и Одесской областей, желание уйти в Польшу всё более популярно в Галичине. А тут ещё и стая европейских падальщиков подоспела.

Мы делили апельсин

Ещё в 2013 году, анализируя тенденции украинской экономики, мы с группой севастопольских друзей пришли к выводу, что с ухудшением социально-экономической ситуации в стране непременно превращение Украины в некий конгломерат региональных «паханатов», слабо подчиняющихся центральной власти. С перспективой распада на крупные и более мелкие куски. И хотя Порошенко удалось «прижать» потенциальных паханов-олигархов, этот процесс по-прежнему возможен. И не зря он и его ближайшее окружение панически боятся выборов: при наличии в стране множества вооружённых банд они грозят перерастанием в войну всех против всех.

Сохранение единства Украины невозможно без её денацификации, а денацификация невозможна без свержения правящей клики. А поскольку противоречия между различными регионами страны довольно остры, её существование даже в нынешних границах вряд ли вероятно в дальнейшем. Это признают даже «партнёры» Украины из ПАСЕ вроде одного из британских лордов, заявившего, что у Украины границы менялись несколько раз и ничего страшного не произойдёт, если их поменяют ещё раз. Украина не первая и не последняя, кого переформатируют.

Действительно, гораздо хуже принуждать жить вместе людей, которые уже друг в друга стреляют. Их бы растащить как минимум в конфедерацию, а лучше вообще избавить от присутствия чуждых элементов. Это сейчас США и их британский приставной мозг ругаются с Россией и торгуются, используя Украину. Но может наступить момент, когда Украину выгоднее будет разделить. И будет спокойнее прежде только её населению.

При этом само собой напрашивается, что Крым – это уже Россия, ЛДНР – уже по факту отдельные государства. Остаётся доделить то, что осталось. Новороссия явно тяготеет к России, западные области – к Европе, Малороссия – традиционное болото. Она и может остаться Украиной.

Но возникает следующий вопрос: как долго просуществуют сложившиеся на территории бывшей Украины новые государства. Никто не будет завоёвывать Галичину или Буковину. Люди сами с удовольствием проголосуют на референдумах, чтобы войти в состав Румынии, Польши и Венгрии и таким образом попасть в ЕС. Тем более эти стервятники даже не скрывают желания полакомиться кусками украинского торта.

Нет уверенности, что Новороссия войдёт в состав России по причине позиции самой России. Это может быть государство-союзник.

Если Галичину вполне устроит статус окраины Польши, то Малороссию такая судьба нисколько «не греет». При этом социологам известно, что жители центральных и северных регионов нынешней Украины, недолюбливая Россию, очень почтительно и даже трепетно относятся к Лукашенко и возглавляемой им Белоруссии. Поэтому союз или даже объединение Малороссии и Белоруссии – это просто дар населению самой Малороссии.

***

Разумеется, это только лишь мысли о том, что было бы наиболее приемлемым для населения столь разнородных кусков Украины. Определять, какую судьбу они выберут, только им. Но если проблема ментальных и культурных противоречий между различными кусками страны существует, то непременно наступит время, когда их придётся решать. И пусть в данном вопросе будут хотя бы предварительные прикидки её решения.

Ольга Киевская,

специально для alternatio.org

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