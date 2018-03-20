Королева эльфов Авалона, она же аглицкая, была в ярости. Время близилось к гринвичской полночи, наступало 18 марта, на далёкой Камчатке открылись избирательные участки по выборам Владыки Мордора, на которые народ валил валом, а хорошего компромата на Наитемнейшего всё не было. Курица Тереза со своими сказками про отравленного мордорского беглеца только всех насмешила…

— Бездельники! — бушевало Её Величество. — Только деньги, которых в казне и так кот наплакал, зря потратили! Ну что, Тереза, скажешь?

— Ваше Величество! Мы ж не профессионалы, потому и не можем никак русский след отыскать. Я полагаю, что надо обратиться к специалисту по делам розыска.

— Это к Холмсу что ли?

— Э-э, сэр Холмс нынче устарел. Есть более приемлемая кандидатура — мистер Моркоу. Он очень продвинутый сыщик и никогда не начинает расследование, не захватив с собой дюжины подзорных труб и биноклей, сотни компасов и десятка фотоаппаратов. Кроме того, он везде возит с собой микроскоп, сетку для бабочек и мешочек с солью.

— Соль-то ему для чего?

— А он, изволите знать, насыпает соль на хвост преследуемого преступника, а потом ловит его этим вот прибором, похожим на большой сачок для бабочек.

— Но у русских нет хвостов!

— Как нет, когда есть — ведь именно хвостами русские заметают свои следы. А мистер Моркоу со своим замечательным методом нейтрализует через соли русские хвосты, вот следы-то и проявятся.

— Хорошо, зовите этого вашего Моркоу, — устало произнесла королева.

В тронный зал вошел мистер Моркоу. Он представлял собой субъекта тощего рыжего вида, увешанного самым различным сыскным оборудованием. К его ногам жалась зелёная собака, похожая на таксу. Звали эту ищейку Держи-Хватай. У неё была одна особенность: она часто повторяла слова своего хозяина, прибавляя к ним свои личные соображения, которые обычно сводились к словам: «О-очень, о-очень», «весьма, весьма» или «факт, факт».

Пока Тереза вводила мистера Моркоу в курс дела, королеве пришла в голову гениальная мысль:

— Слушайте, мистер, как вас там…

— Моркоу, Ваше Величество.

— Да-да, пусть будет Моркоу. Так вот, я предлагаю вам расширить зону поисков и отправиться в путешествие по времени. У нас тут в кладовке где-то валяется машина времени конструкции мистера Уэллса, сейчас вам её выдадут. Идите, мистер, и отыщите русские следы во чтобы-то ни стало!

Из дальней кладовки Букингемского дворца принесли, предварительно стряхнув пыль и дохлых пауков, машину времени.

Мистер Моркоу скептически посмотрел на древний агрегат:

— Задача становится несколько труднее, но с помощью моих приборов я попробую её выполнить, чем я хуже лорда Макларена, отыскавшего русский мельдоний.

— Факт, факт, мы не хуже Макларена, — важно прогавкала собака Держи-Хватай.

После чего сыщик со своей собачкой уселись в машину времени и исчезли. Королева велела подавать полуночный кофий без какавы и цейлонского чаю.

А тем временем Моркоу со своей помощницей плыли по волнам Времени, отыскивая русские следы в дне 18 марта.

Первой остановкой был Париж 1314 года, где на костре горел Жак Моле, 23-й и последний великий магистр ордена тамплиеров. Потолкавшись в толпе, сыщик узнал, что Жак Моле так и не выдал своим мучителям тайну сокровищ тамплиеров. «Вот, вот он русский след, — Моркоу радостно потёр руки. — Сокровища тамплиеров точно прибрали русские, иначе откуда бы у них появилось столько золота, что оно даже из самолётов сыплется».

В следующий раз машина времени остановилась в Польше 1596 года, где король Сигизмунд III Ваза перенёс столицу из Кракова в Варшаву. «Ещё один русский следочек, — прошептал тихо Моркоу, — не сам, не сам этот Ваза в Варшаву съехал, а токмо волею пославших его туда русских бояр». Собака подтвердила выводы хозяина:

— Факт, факт, волею пославших его бояр! А куда они его послали, хозяин?

— Куда, куда, известно куда русские всех посылают!

Третий раз машина тормознула снова в Париже, но уже 1871 года. Здесь аккурат 18 марта Центральный комитет национальной гвардии опубликовал прокламацию о создании коммуны. «О, как! — обрадовался Моркоу, — вот это уж точно русский след, не иначе большевики со своей диктатурой пролетариата наследили. Недаром они потом у себя в России 18 марта сделали праздником Парижской коммуны».

Остановившись в 1925 году в Северо-Американских Соединённых Штатах, машина времени чуть было не была унесена смерчем, который со скоростью свыше 100 км/час нёсся в северо-восточном направлении через штаты Миссури, Иллинойс и Индиану. Смерч буйствовал в полосе шириной свыше тысячи метров. Итог печален: погибли 695 человек, около 2 тысяч были ранены, до 50 тысяч лишились крова; был нанесен большой материальный убыток — разрушена масса домов и мостов, повреждены транспортные средства. «А это уж и к бабе Ванге с графом Калиостро не ходи, — удовлетворённо хмыкнул мистер Моркоу. — Это мы имеем первое испытание русского климатического оружия. Так и запишем». Собака, с трудом удерживаясь под порывами ветра, предпочла от комментариев воздержаться.

После четвёртой остановки машина времени вновь проявилась в тронном зале Букингемского дворца, где королева эльфов Авалона допивала полуночный кофий.

— Ну, что, мистер Моркоу? Нашли русские следы в истории?

— Yes, Ваше Величество!

— Ты мне тут не йескай, ты развёрнуто излагай!

Мистер Моркоу достал потрёпанный блокнот и подробно рассказал о найденных в истории русских следах.

— Учись, Терезка, как надо работать! А то у тебя то ли отравились, то ли отравили, то русские, то ли наши. А вас, мистер Моркоу, возвожу в рыцарское достоинство и жалую кавалерством ордена Бани. — королева чуть сморщила носик, подумав про себя: «Помыться им с собакой в бане не помешало бы, ишь как русским-то духом несёт, хотя портреты предков выноси!»

Обрадованный Моркоу, теперь уже не мистер, а полноправный сэр, удалился в направлении ближайшей турецкой бани, которая недавно открылась в подвале Вестминстерского аббатства. Королева же, допив кофе, удовлетворённо произнесла:

— Ну, теперь держись, Наитемнейший! Ужо я тебя сегодня прищучу!

…Раздался громкий хлопок от упавшей на пол книги, аглицкая королева от этого звука проснулась. На дубовом паркете валялась сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино». «Ах, — подумала королева, — как жаль, что это был только сон!»

Материал: Фелискет

Иллюстрация: Коллажи Фелискета

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