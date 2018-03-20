Польские националистические организации в понедельник, 19 марта, провели под посольством Украины в Варшаве акцию, на которой сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом сообщает «Европейская правда».

Событие в своем Facebook описал один из ее участников польский депутат Роберт Винницки от ультранационалистической партии «Движение народное», которая представлена в польском Сейме только одним депутатом.

По его словам, националистическая акция стала прямым ответом на марш националистов в Львове две недели назад. Кроме «Движения народного» к ней присоединились представители националистических организаций «Национально-радикальный лагерь» и «Всепольская молодежь».

Винницки называет марш во Львове неонацистским и утверждает, что он был проведен в честь «ответственного за геноцид на Волыни» Романа Шухевича.

Во время акции звучали лозунги «Бандеровцы – убийцы», «Шухевич – преступник» и «Стыд за Украину». Участники призвали правительство Польши «кардинально изменить свою политику в отношении Киева».

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