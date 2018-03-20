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|«Американцы ищут повод для нанесения удара»: как США могут использовать иракский опыт в Сирии
|20.03.2018 10:49
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15 лет назад американцы вторглись в Ирак. Причиной агрессии против суверенного государства стали ложные утверждения о наличии у Багдада оружия массового поражения. По данным соцопросов, большинство граждан Соединённых Штатов считают иракскую войну ошибкой, однако ряд влиятельных фигур в руководстве страны думают иначе. Эксперты проводят параллели между тактикой США в Ираке и в Сирии. В частности, речь идёт об обвинении Дамаска в использовании химического оружия. Какие уроки смог извлечь Вашингтон из иракской войны, выяснял RT.
Американские солдаты в Ираке, Reuters
Мотивы агрессии
20 марта 2003 года Вооружённые силы США и Великобритании начали набег в Ирак. Целью операции «Иракская свобода» было заявлено сокрушение режима Саддама Хусейна, который якобы угрожал США оружием массового уничтожения и сотрудничал с международными террористами. Формальным предлогом стало выступление Колина Пауэлла в Совбезе ООН, где он обвинил Багдад в наличии биологического и химического оружия и в подтверждение своих слов показал пробирку, якобы содержащую отравляющее вещество.
Уже тогда правомочность действий Соединённых Штатов была поставлена под сомнение другими странами, прежде только Россией. США так и не удалось согласовать набег в Ирак с Советом Безопасности ООН. На уровне НАТО против выступили Германия и Франция.
Существует множество версий, почему Соединённые Штаты вторглись в 2003 году в Ирак: от чисто экономических интересов американских нефтяников, стремившихся взять под контроль иракские углеводороды, до «божественной санкции». По словам бывшего министра иностранных дел Палестины Набиля Шаата, Джордж Буш — младший утверждал, что не кто иной, как сам Господь Бог, приказал американскому президенту «свергнуть диктатуру в Ираке».
Как отметил в интервью RT руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, американская президентская власть руководствовалась тогда преимущественно соображениями геополитики.
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