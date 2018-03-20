15 лет назад американцы вторглись в Ирак. Причиной агрессии против суверенного государства стали ложные утверждения о наличии у Багдада оружия массового поражения. По данным соцопросов, большинство граждан Соединённых Штатов считают иракскую войну ошибкой, однако ряд влиятельных фигур в руководстве страны думают иначе. Эксперты проводят параллели между тактикой США в Ираке и в Сирии. В частности, речь идёт об обвинении Дамаска в использовании химического оружия. Какие уроки смог извлечь Вашингтон из иракской войны, выяснял RT.

Американские солдаты в Ираке, Reuters

Мотивы агрессии

20 марта 2003 года Вооружённые силы США и Великобритании начали набег в Ирак. Целью операции «Иракская свобода» было заявлено сокрушение режима Саддама Хусейна, который якобы угрожал США оружием массового уничтожения и сотрудничал с международными террористами. Формальным предлогом стало выступление Колина Пауэлла в Совбезе ООН, где он обвинил Багдад в наличии биологического и химического оружия и в подтверждение своих слов показал пробирку, якобы содержащую отравляющее вещество.

Уже тогда правомочность действий Соединённых Штатов была поставлена под сомнение другими странами, прежде только Россией. США так и не удалось согласовать набег в Ирак с Советом Безопасности ООН. На уровне НАТО против выступили Германия и Франция.

Существует множество версий, почему Соединённые Штаты вторглись в 2003 году в Ирак: от чисто экономических интересов американских нефтяников, стремившихся взять под контроль иракские углеводороды, до «божественной санкции». По словам бывшего министра иностранных дел Палестины Набиля Шаата, Джордж Буш — младший утверждал, что не кто иной, как сам Господь Бог, приказал американскому президенту «свергнуть диктатуру в Ираке».

Как отметил в интервью RT руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семёнов, американская президентская власть руководствовалась тогда преимущественно соображениями геополитики.

" «Если набег в Афганистан было мотивировано тем, что там находился Усама бен Ладен и *, то набег в Ирак было менее обосновано, — отмечает эксперт. — Но эти события надо расценивать как звенья одной цепи: попытки Соединённых Штатов проводить имперскую политику на Ближнем Востоке».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира