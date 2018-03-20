Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года.

Об этом Reuters, пишет издание Левый Берег.

«Бывший президент Франции Николя Саркози в полицейском участке по делу о финансировании избирательной кампании», — сообщается в Twitter издания со ссылкой на источник в суде.

По информации издания Le Monde, утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят под стражу. Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании его предвыборной кампании властями Ливии.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он был избран как кандидат от правоцентристской партии «Союз за народное движение». На выборах в 2012 году он проиграл кандидату от Социалистической партии Франсуа Олланду во втором туре.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира