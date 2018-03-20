Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель поздравила президента России Владимира Путина с переизбранием главой государства.

«Сегодня важнее, чем когда-либо, продолжать разговор друг с другом и помогать развитию отношений между нашими государствами и народами. На этом основании мы должны пытаться конструктивно решать основные двусторонние и международные проблемы и найти жизнеспособные решения», — говорится в поздравительной телеграмме Меркель, которую публикует пресс-служба Федерального правительства.

Также Меркель пожелала Путину «успехов в решении задач, которые стоят перед вами».

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Присоединился к поздравлениям и глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президент Франции Эммануэль Макрон по телефону поздравил Путина с победой на выборах президента России.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд также опубликовал поздравление и пожелал России процветания.

Президент США Дональд Трамп не поздравит Путина, заявил Белый дом.

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