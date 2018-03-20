«Газпрому» придется договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода «Северный поток-2».

Россияне в 2020 году не смогут обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2», пишет

«К концу 2019 года, когда истекает договор на транзит газа через Украину, «Газпром» сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно», — сказано в материале.

Как отмечает Симон Пирани из Оксфордского института энергетических исследований, «Газпром» может к 2024 году обеспечить полную загрузку Nord Stream 2 и двух ниток «Турецкого потока», что, вероятно, позволит компании отказаться от украинского маршрута для обеспечения портфеля долгосрочных контрактов (около 180 млрд кубометров в год). Но, по его мнению, учитывая рост спроса на российский газ, компания «на практике не сможет полностью закрыть дверь для украинского транзита», даже когда указанные газопроводы будут построены.

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