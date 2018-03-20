Аналитические Сводки
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|Авиация Путина-Асада нанесла авиаудар по школе в Восточной Гуте: погибли 15 детей
|20.03.2018 12:02
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Войска сирийского президента Башара Асада нанесли авиаудары по школе в Восточной Гуте в городе Ирбин, пишет со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
В результате атаки погибли по меньшей мере 15 детей и две женщины. Ранения получили около 50 гражданских.
По данным наблюдателей, и жертвы, и пострадавшие скрывались от бомбардировок в подвале школы.
Спасательные работы продолжаются, следовательно количество жертв может возрасти.
По неподтвержденным данным, авиаудары могли наносить российские ВВС, которые поддерживают Асада. На это могут указывать задействованные во время операции самолеты и вооружение.