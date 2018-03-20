

На землю пришла астрономическая весна

Одно из самых значительных астрономических событий — весеннее равноденствие — наступает сегодня, 20 марта 2018 года. С астрономической точки зрения это означает, что Солнце в своём движении по звёздной сфере приходит в точку равноденствия, расположенную сейчас в созвездии Рыб. Именно здесь на небе пересекаются два гигантских круга — небесный экватор и круг эклиптики. Вторая (противоположная) точка равноденствия расположена на обратной стороне небесной сферы, в созвездии Девы, и пересекается Солнцем осенью. При приходе Солнца в точку равноденствия на всех широтах продолжительность астрономического дня (от подъема до захода центра Солнца относительно линии горизонта) сравнивается с продолжительностью ночи. На полюсах в этот день на короткий миг прекращаются полярный день и полярная ночь, которые, однако, уже со следующего дня снова вступают в свои права, постепенно захватывая всё более и более низкие широты.

В соответствии со сложившейся терминологией при прохождении Солнцем точки весеннего равноденствия, в северном полушарии Земли наступает астрономическая весна, а в южном — астрономическая осень.

Из-за прецессии земной оси точка равноденствия перемещается по небесной сфере приблизительно на 1 градус за 100 лет. Когда астрономия только складывалась как наука, около 2000 лет назад, эта точка располагалась в созвездии Овна. За прошедшие 20 веков она переместилась примерно на 20 градусов к западу, и теперь находится в созвездии Рыб. Точка осеннего равноденствия раньше была в Весах.

Из-за движения точек равноденствия весна каждый год могла бы наступать на 20 минут раньше. Этого, однако, не происходит, так как нынешний календарь привязан не к астрономическому, а к тропическому году и учитывает данный эффект. Иными словами календарное начало весны искусственно сдвигается вслед за астрономическим движением точек равноденствия. В результате еще через 2 тысячи лет первый весенний месяц, март, уже будет совпадать не с зодиакальным знаком Рыб, а со знаком Водолея, потом со знаком Козерога и далее продолжит смещаться примерно на 1 зодиакальный знак за 2 тысячи лет, пока колесо прецессии не завершит свой очередной многовековой оборот.

Мы поздравляем всех с астрономической весной и хотим обрадовать, что настоящей весны теперь остается ждать совсем недолго, так как, как бы зима не старалась, законы природы невозможно обмануть даже ей.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН

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