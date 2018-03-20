Представители правоохранительных органов провели обыски в помещениях подконтрольных олигарху Дмитрию Фирташу, который находится в Австрии, предприятий из-за неуплаты налогов. Об этом пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила на своей странице в Facebook.

«Департаментом по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении ДЗЭ Нацполиции, расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом предприятий путем использования страхового рынка Украины», — заявила Сарган.

Она отметила, что «в течение 2015-2017 годов членами организованной преступной группировки, с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, предприятий, а именно: ЧАО «Северодонецкое объединение Азот», ПАО «Азот», ПАО «Ривнеазот», ГП «Химик» ПАО «Азот» и другими, которые входят в бизнес-группу «Group DF», организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний».

«С целью вывода средств в теневой сектор экономики, в течение 2015-2017 годов между вышеупомянутыми предприятиями и страховыми компаниями ЧАО «СК «Саламандра-Украина», ЧАО «СК «Дом Страхования» и другими, входящими в бизнес-группу «Group DF», заключены договора страхования, на основании которых страховым компаниям перечислены фиктивные страховые взносы. То есть, застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые действительно не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки», — заявляет Сарган.

В этой связи сказано, что в дальнейшем вывод этих средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц.

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«Итак, страховыми компаниями осуществлялось страхование рисков в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возвращению, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 миллионов гривен.

«В понедельник, 19 марта, были проведены санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений», — заявила Сарган.

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