Апелляционный суд Киева во вторник, 20 марта, подтвердил меру пресечения Владимиру Рубана в виде содержания под стражей.

Такое решение объявил председательствующий судья Виктор Глиняный, пишет издание Левый Берег.

«Коллегия судей постановила: решение Шевченковского районного суда об избрании меры пресечения в виде ареста до 6 мая 2018 Рубану Владимиру Владимировичу оставить без удовлетворения, а жалобу адвоката Погосяна — без удовлетворения. Постановление обжалованию не подлежит «, — зачитал он текст решения.

Адвокат Рубана просил суд отпустить подозреваемого под круглосуточный домашний арест, а народный депутат Надежда Савченко предлагала взять его на поруки.Защита Рубана заявила, что подозрение в отношении его подзащитного необосновано, хотя и не отрицала его участие в перевозке оружия.

Напомним, глава ОО «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО с большим грузом оружия и боеприпасов.

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