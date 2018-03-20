Парламент в лице (извините за выражение) спикера Парубия должен принять в ближайшие 24 часа ряд исторических законов и постановлений. Как минимум два. Напряжение возрастает. Все бросают работу и приникают к голубым экранам. Некоторые приникают к голубым, но таких пока немного. Решается геополитическая судьба человеческой цивилизации. Судя по всему, Владимир Путин обречен. Вот уже показалась на трибуне верхняя часть туловища неистового лидера фракции «Народный бот» Максима Бурбака. Сначала задвигались щеки, затем пошла речь.

Это был ультиматум Кремлю. «Народный шпрот» в лице целого сонма интеллектуалов разработал проект постановления, ставящего Путина вне закона. Поскольку «Крым-наш», то ВР отныне и во веки веков «не признает легитимность выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и актов нелегитимно избранной на эту должность личности». Что это значит? Прежде только, Владимир Владимирович прекратит свое существование в качестве президента РФ. Все россияне, представители иных наций, в том числе и евреи, принявшие участие в фарсе, кроме части передовой интеллигенции, голосовавшей за Собчак, должны быть немедленно внесены в список «Миротворца». Инаугурация Владимира Владимировича, если таковая, несмотря на ультиматум Киева, состоится, будет признана тягчайшим преступлением против только западного человечества.

Все указы, иные акты, которые попытается издать нелегитимный Путин, априори признаются ничтожными и не имеющими никакой юридической силы. Они будут направлены в Стокгольмский арбитраж для формирования «уголовного кейса», с которым Климкин придет в Гаагский трибунал.

Лица, проголосовавшие за Путина в крымскотатарской автономии (соответствующие изменения в Конституцию уже готовы и в ближайшее время будут внесены в Раду как неотложные), являются участниками заговора, направленного на свержение конституционного строя.

Верховная Рада в соответствии с историческим постановлением, с помощью которого она (Рада) говорит «остаточне прощавай савецкой империи», обращается к парламентам иностранных государств, особенно к Гондурасу, ООН, ОБСЕ, ЮНИСЕФ, с мощным призывом «не признавать легитимность российских выборов».

Постановление надо принять очень быстро, поскольку постоянно находятся ублюдки, которые поздравляют Путина с победой на президентских выборах. Особенно обидно за француза Макрона, который уже успел нагадить на проект украинского постановления. Поздравил-таки тирана. Французы всегда были слабым звеном в единой антипутинской коалиции, возглавляемой Порошенко–Гройсманом. Они не понимают, что за их свободу, безопасность и возможность жрать устрицы гибнет цвет украинства. Израиль тоже поздравил нелегитимного российского президента. Ну тут, как раз, все понятно. Израильтяне давно точат на нас правый зуб за геноцид, оказавшийся голодомором. Подозревают, что мы хотим перещеголять их по части Холокоста. Венгры тоже направили поздравлялки. Ну с мадярами у нас особые счеты. Будапешт давно уже стал послушной марионеткой в руках Кремля и выполняет все его указания. Главное, постоянно угрожают заблокировать наши евроатлантические и евроинтеграционные устремления под предлогом притеснения «венгерского меньшинства в Закарпатье». Персональный враг нации, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто цинично заявил: «Будапешт не поддержит проведение встречи министров обороны Евросоюза и Украины, запланированной на апрель, а также заблокирует проведение комиссии Украина–НАТО при участии президента Петра Порошенко». Исходя бессильной злобой перед величием нации, Сийярто пригрозил заблокировать поставки газа в наши безразмерные подземные хранилища, чем окончательно зарекомендовал себя в качестве агента «Газпрома». Им, гадам, не нравится наш лозунг «одна нация – одна мова».

Короче, сами понимаете, что надо торопиться с принятием постановления, которое ставит Путина вне законов человеческого мира. Оболваненное пропагандой стадо поставило своим выбором мир на грань ядерной катастрофы. Как только акт будет провозглашен, автоматически все мировые лидеры, которые либо поздравят Путина, либо приедут на его фарсовую инаугурацию, попадают в черные списки СБУ. Им будет пожизненно запрещен въезд на территорию Украины и оккупированного Крыма.

Следующий исторический закон, который обязана принять Рада, – это утверждение процедуры личного досмотра народных депутатов. После того, как между парламентариев появилась Надежда Савченко, многие слуги народа запаниковали. Они боятся стать жертвами террористического акта, планируемого Наденькой с целью свержения законно избранного режима. Активисты «Народного понта» подозревают, что в своей сумочке Савченко носит гранаты, колюще-режущие предметы и боевые отравляющие вещества. Существующее законодательство не позволяет сотрудникам Управления государственной охраны производить личный досмотр депутатов. Поэтому настоящие патриоты, опасающиеся получить гранату в голову, предложили изменить процедуру. При входе в Раду парламентариев станут шмонать. Им категорически запрещается проносить в сессионный зал светошумовые и наступательные гранаты, дымовые шашки, огнестрельное оружие, минометы, автоматы любых систем, огнеметы, в том числе и ранцевые, боевые отравляющие вещества «Новичок», «Торчок», «Колобок», а также лосьон «Огуречный» (отнесен в соответствии с Женевской конвенцией к категории отдельно сильных нервнопаралитических газов).

Что же касается самой Савченко, то в среду, 21 марта, после очередной метели, регламентный комитет парламента рассмотрит представление ГПУ на снятие с нее неприкосновенности с последующим немедленным арестом. Арестовывать героиню Украины планируют в четверг. Сначала покажут фильм о том, как Надя готовила массовые убийства народных депутатов. Анонс триллера уже вызвал небывалый ажиотаж в социальных сетях. Многие дают Савченко ценные советы анатомического характера, лайкают ее «конструктивную программу выхода из кризиса». Чтобы избежать значительных потерь между депутатов во время рассмотрения вопроса о привлечении Наденьки к уголовной ответственности, следует принять закон о личном досмотре парламентариев. Мало ли что… Может разрядить обойму в какого-нибудь видного государственного деятеля. Или просто прирезать коллег по Раде. У нас же, в отличие от тоталитарной России, абсолютно демократическая страна.

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