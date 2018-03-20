Катар в рамках переговоров по диверсификации источников газоснабжения во время официального визита президента Украины Петра Порошенко сообщил о готовности поставлять в нашу страну сжиженный природный газ.

Об этом сообщила пресс-служба президента, передает информационное агентство УНИАН.

«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — сказал президент и сообщил, что поставки катарского природного сжиженного газа возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.

«Эти источники поставок сжиженного газа от надежного партнера Украины — Катара создадут уникальные возможности для повышения нашей энергетической безопасности», — подчеркнул президент.

Президент выразил уверенность в том, что визит в Катар создаст мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами залива и, в частности, с Катаром и Кувейтом.

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