Один из духовных лидеров российских любителей только западного и ненавистников только российского, певец ртом Андрей Макаревич очень доходчиво сформулировал свою позицию о том, чем россияне отличаются от американцев. Сформулировал он эти предполагаемые различия так удачно, что соцсети и СМИ уже несколько дней это комментируют, а целевая аудитория господина Макаревича просто захлебывается от восторга. Действительно, он сумел выразить её мнение очень ярким и запоминающимся образом.

Находящийся под впечатлением от поездки по США и общения с американцами музыкант заявил, что американцы "спокойнее, веселее и добрее" российских граждан, с которыми "происходит что-то ужасное". А после этого Макаревич решил закрепить успех и рассказал про достижения российской науки в области политической пропаганды:

"Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов", сообщил певец.

Это очень удобная позиция и надо заметить, что некоторые наши сограждане, а также многие наши соседи по глобусу уже давно используют этот прием, чтобы объяснить то, что они не понимают в окружающем мире. Путин набрал 76% голосов? Это результат оболваниваниющей пропаганды. Собчак набрала меньше статистической погрешности? Это тоже пропаганда виновата. На митинги Навального больше не ходят даже школьники? Всё понятно, путинские излучатели пропагандистских волн и 25-х кадров нацелили на молодежь и школьников, и вот они уже не восторгаются от видосов Леши.

Удивительно, почему все кто верит в такие объяснения, а таких людей довольно много, до сих пор не носят шапочки из фольги. Ну чтобы от пропаганды защищаться. Еще можно наладить хороший бизнес - продавать желающим очки, которые их будут защищать от 25 кадра путинской пропаганды и будут транслировать прямо в мозг прямую трансляцию с CNN или Дождя. Реально крутой стартап будет. Ну а шапочки из фольги вообще можно продавать вот прямо сейчас. Судя по комментариям согласных с Макаревичем, большой спрос обеспечен.

Я рискну выступить в роли капитана Очевидность, но хочу отметить, что некоторое количество злобных дебилов есть в любой стране и этнической группе. И если Макаревичу в России встречаются только злобные дебилы или в основном злобные дебилы, то скорее только у него просто проблемы с подбором круга общения. А еще иногда случается так, что подобное тянется к подобному, так что может господину певцу стоит начать свою борьбу за улучшение нравов и повышение IQ с внимательного разглядывания себя в ближайшем зеркале.

Я, кстати, довольно скептически отношусь к попыткам критиковать Макаревича, взывая к его здравому смыслу. Мол, зачем отталкивать от себя публику, и тем более зачем отталкивать от себя ту публику, которая является наиболее многочисленной в России? А Макаревичу все равно. На его концерты ходят или те, кто с ним согласен или те, кто готов заплатить деньги за билет, чтобы вспомнить свою позднесоветскую молодость. Так что чисто с точки зрения бизнеса, у Макаревича всё логично. И даже можно сказать, что его целевая аудитория, та самая статистическая ошибка, которая коллективно мечтает об «абрамсах» на Красной площади. Вот эта самая целевая аудитория и получила от его слов огромное моральное удовлетворение. Поэтому, Макаревич точно не будет извиняться и даже будет наслаждаться поднятым хайпом, вот увидите.

Я также скептически отношусь к призывам игнорировать таких как он и такие дурнопахнущие высказывания. Это только на первый взгляд кажется, что игнорировать такое – это хорошая идея. На самом деле нет. Убиваться по поводу того, что Макаревич сказал про нас с вами, конечно, не стоит, но вот четко и ясно обозначить свое отношение к таким высказываниям - это очень правильный подход. На такие выпады в адрес себя и своих сограждан нужно отвечать, и нужно отвечать громко. Это нужно хотя бы для того, чтобы все, кто не согласен с позицией Макаревича знали, что их много и что они - в большинстве, а не в меньшинстве. Это важно, потому что в противном случае мы получим такую же проблему, как в 90-х, когда при взгляде на инфополе казалось, что в стране одни макаревичи и ахеджаковы живут. А вот фиг им. А еще нужно чтобы та молодежь, которая приходит во взрослое инфополе сейчас, видело не одну, а две точки зрения. То есть они должны видеть, что есть Макаревич и такие же как он, которые присутствуют в том числе между молодежных лидеров мнений, но есть еще и те, которые считают Россию своей прекрасной Родиной, а сограждан - хорошими людьми, которые в большинстве своем - добрые, неглупые и отзывчивые люди.

Поверьте, если этого не делать, то это закончится очень плохо и очень быстро. Нельзя отдавать инфополе на откуп таким, как Макаревич. Социальные и нравственные нормы нужно защищать. Нужно четко проговаривать, что называть сограждан злобными дебилами нельзя, даже если ты не согласен с их политической позицией. Делать обобщающие суждения на основании расовых или этнических признаков - нельзя. В случае Макаревича наблюдается элементарная русофобия. И вообще, почему-то у наших так называемых либералов очень тоталитарное сознание. Это плохо.

В который раз повторю – нам нужна здоровая оппозиция, то есть оппозиция, которая хочет сделать жизнь народа лучше, а не плевать ему в лицо. Такие как Макаревич для этого явно не подходят и уже никогда не подойдут.

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