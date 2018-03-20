Плохо жить в Украине тем, кто почему-то считает, что за несколько лет тут может быть построена «идеальная страна»: с реальной демократией, честной судебной системой и правоохранительными органами, отличным образованием и с низкими налогами и высоким индексом личного счастья у населения.

Никогда этого не будет.

Элита не та, человеческий материал второй свежести зараженный вирусом совка, мордора и ватности…

Гуляй поле, развеселый расп**дец с элементами феодализма, бандитизма, пиратства и казацкого пох*изма, в этом карма Украины, и у кого эта карма совпадает — тому жить на этой территории можно и даже нужно.

Единственная реальная задача страны в мировом контексте — это противостояние Мордору, все остальное фантазии и иллюзии и глупости.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира