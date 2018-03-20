Пол Крейг Робертс:

Два фактора ведут мир к ядерной войне. Один из них – постоянный поток оскорблений, ложных обвинений и нарушенных соглашений, которыми Запад из года в год забрасывает Россию. Второй – ответ России, или, может быть, более правильно сказать, отсутствие ответа.

Статьи, описывающие предательство и провокации Вашингтона против России доступны в интернете и на моем сайте. Нет смысла повторять их здесь.

Я уже отмечал, что дипломатические и юридические ответы российского правительства, действительно вызывают больше провокаций и оскорблений. См. Например, https://www.paulcraigroberts.org/2018/03/17/war-is-on-the-horizon/ Стивен Лендман согласен (http://stephenlendman.org/2018/03/russia-expelling-23-uk-diplomats-way-inadequate/ ) а так Питер Кениг ( протокол https://thesaker.это/Россий-реакция на оскорбления-Запада-это-политическое самоубийство/ ).

У России есть две альтернативы саморазрушительному поведению, выбранному правительством. Согласно одной, рекомендованной Питером Кенигом и мной – Россия должна отвернуться от Запада, очистить себя от всех западных представителей, предприятий, средств массовой информации и НПО, и перестать полагаться на западные системы связи и механизмы банковской системы. У Запада уже нет ничего, что нужно России. Запад истощен и коррумпирован. Будущее лежит на Востоке, частью которого является Россия. Россия должна сосредоточиться на партнерстве с Китаем и отношениях на Востоке, и просто перестать отвечать на откровенно ложные обвинения и провокационные оскорбления.

Россия может стать частью Запада только в том случае, если Россия сдастся гегемонии Вашингтона. Можно было бы подумать, что к настоящему моменту российское правительство уже поняло, что Вашингтон настроен на маргинализацию и изолирование России, дискредитацию российского правительства, вытеснение Путина и установку марионеток, типа May, Macron и Merkel. И у России есть только одна альтернатива – сдаться или идти на войну.

Дипломат Лавров и хладнокровный Путин говорили о том, что президент России будет назван убийцей британским министром иностранных дел на основе фальсификации, созданной британским правительством?

Неужели Лавров и Путин, наконец поняли, что это обречено на провал апеллировать к фактам и закону, когда Запад не уважает ни того, ни другого, и считает, что обращение к фактам и закону является признаком слабости и страха?

Что собирается делать Россия, когда Лавров или Путин выезжают за границу в какую-либо дипломатическую или государственную миссию, а один или другой, или оба они будут арестованы и будут обвиняться в военных преступлениях, или каком-либо другом сфабрикованном преступлении? Вы говорите такого не может произойти? Да, это может произойти. Подготовка к такому событию является одной из причин того, что Вашингтон демонизирует и создает портрет президента России как «нового Гитлера». Упреждающий арест и исполнение – политика США.

В течение многих лет Вашингтон похищал россиян в других странах за пределами юрисдикции США (Израиль – единственная другая страна, которая уклонилась от наложения экстратерриториальности незаконных указов). Роман Селезнев, сын члена российской Думы, был похищен на Мальдивах в Индийском океане США и подвергся суду в США за взлом кредитных карт. Российский пилот Константин Ярошенко был похищен Вашингтоном в Либерии и обвинен в контрабанде кокаина, что является основной деятельностью ЦРУ. Евгений Буряков был приговорен за сбор экономической информации, рутинную деятельность экономистов и дипломатов. Виктор Бут был захвачен Вашингтоном в Таиланде и приговорен за продажу оружия мятежникам, «преступление», которое США совершили во всем мире и которое сегодня совершается в крупном масштабе на Ближнем Востоке. Учитывая высокий уровень «справедливости» в США, мы не можем понять, являются ли эти примеры чем-то большим, чем показательным наказанием, чтобы преподать России урок и показать, что российские граждане нигде не защищены.

Другой альтернативой для России является жесткий ответ. Лендман говорит, что, когда американские или израильские нападения на Сирию приводят к смерти россиян, Россия должна уничтожить базы, с которых произошли атаки, и просто перестать беспокоиться о том, является ли убийство американцев и израильтян необходимым возмездием. Почему американцы и израильтяне важнее русских и сирийцев? Российское правительство до сих пор верит в пропаганду о том, что американцы являются «исключительными и незаменимыми», а израильтяне являются мол «народом избранным Богом»?

Возможно, лучшим способом продемонстрировать силу, было бы для России созвать заседания Совета Безопасности ООН, на котором Россия могла бы сделать заявление в этом направлении:

Противостоять США и ее вассалам с длинным списком договоров и соглашений, невыполненных и проигнорированных США, а теперь и Великобританией.

Противостоять США и ее вассалам с длинным списком враждебных и неподкрепленных обвинений против России и отказом Запада решить вопросы на фактической, доказательной базе.

Противостоять США и ее вассалам тем фактом, что ни Россия, ни США и их союзники, не верят ни в одно слово обвинений, которые призваны служить гегемонии Вашингтона, демонизируя и изолируя Россию.

Противостоять США и ее вассалам тем фактом, что подобные демонизации Саддама Хусейна, Каддафи и Асада привели к военным вторжениям в их страны. Спросите, готовят ли США и его вассалы свое население для военного нападения на Россию.

Противостоять США и ее вассалам тем фактом, что напряженность между ядерными сверхдержавами сейчас намного выше, чем во времена холодной войны 20-го века, и что ложь и лживость правительства США полностью разрушили доверие России к Вашингтону.

Противостоять США и ее вассалам тем фактом, что во время «холодной войны» было много ложных предупреждений о входящих МБР противника, но что, поскольку два правительства работали над уменьшением напряженности, ни одна из сторон не доверяла этим предупреждениям, тогда как сегодня ситуация сильно отличается. Ввиду чрезвычайной враждебности, проявленной к России со стороны США и ее вассалов, Россия не может рисковать, чтобы принимать эти предупреждения за ложные. Поскольку США и его вассалы под прицелом у российских ядерных сил, Запад поставил мир на путь уничтожения. Это то, что хотят Вашингтон и его вассалы? Выбор Вашингтона – гегемония или смерть? Спросите вассалов Вашингтона, почему они поддерживают этот безумный выбор.

Американцы так долго смеялись над мультяшной картинкой бородатого человека, держащего знак «Конец близок», что американцы, вероятно, не могут разумно реагировать на предупреждение, независимо от того, кто его дает.

Хотя, западные политики настолько безумны, а проститутки-СМИ настолько продажны, что ответ на российское обращение к ООН, как указано выше, будет использоваться в качестве доказательства антироссийской пропаганды Запада. Заголовки будут гласить: «Россия угрожает миру ядерной войной».

Поэтому думается, что единственной альтернативой для России является то, что Россия должна отвернуться от Запада – но настороженно следить за ним – и найти свое будущее на Востоке.

Но все указывает на то, что Россия не желает этого делать. Для российского правительства, являться частью Запада важнее, чем сама жизнь.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира