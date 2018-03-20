Эти выборы показали ряд не просто интереснейших моментов, наметилась некая концепция будущего. Основанная, кстати, на выборе народа. Но начнем мы разбирать по косточкам заявленное именно с некоторых выводов.



Главный вывод – это, понятно, не победа Путина. С этим, слава богу, все было известно заранее, некоторой интригой был только процент голосов «за». Конечно, ниже, чем в 2012 году, он никак не мог быть, и это понятно.



Понятен был и уровень накачки и воздействия в головы. Причем на этот раз было четко понятно, что «качали» именно явку. Главное – приди, а там уже и не так важно, за кого проголосуешь.



Ну да, конечно, не важно…



Здесь, собственно, козыри в руки давались всем. И тем, кто за Путина, поскольку уровень рейтинга был более-менее известен, и тем, кто против. Противники имели полное право говорить, что чем больше народа придет на участки, тем больше возможность отпилить в пользу основного кандидата. И – говорили.



Но можно поздравить административный ресурс без сарказма: работа проделана, проделана качественно. Народ на выборы пришел. Был свидетелем (неоднократным), в том числе и в собственной семье, «контрольных отзвонов» ответственным дежурным на предмет «пришел во столько, проголосовал».



Однако замечу, что требований представить подтверждения своего посещения участка в виде фото/видео не было. И на том спасибо, как говорится.



Здесь же мы имеем первый вывод.



1. Бойкот не состоялся.



Бойкот, о котором столько говорили, того… Не состоялся как таковой. Можно утешить Навального, его избиратели аккурат к следующим выборам подрастут. Но с Навальным что-то за 6 лет да придумается/посадится/вырастет. Остальным сторонникам бойкота – ну, соболезнования, ничего более.



Команду независимого кандидата-победителя – поздравляем. Молодцы. Всем справедливо заслуженные премии, бонусы и награды, а система, столь эффективно отработавшая, еще пригодится. Но об этом чуть ниже. Но то, что ее продолжат использовать и в дальнейшем, думаю, понятно всем. От добра добра не ищут.



Далее. Далее еще один интересный, на мой взгляд, вывод. От которого мы прямо перейдем к основному блюду, так сказать.



2. Кандидатов тоже надо подбирать.



Интересно будет посмотреть, как оценят выборы за рубежом. И насколько вообще воспримут их всерьез.



Почему? А потому, что годами успешно работавшая схема заброса какого-то количества абсолютно «левых» и никчемных кандидатов, ничем не отметившихся в жизни страны (Сурайкин, Титов, Бабурин) или отметившихся, но не в ту сторону (Собчак, Явлинский) не сработала. Точнее, сработала, но не так, как планировалось.



Первые трое – это вообще удивительно, зачем пошли, политический труп Явлинский — тоже мегаудивление, Собчак хотя несколько оживила вековечную клоунаду в исполнении Жириновского.



Грудинин… А ведь интересно получилось, правда? Админкоманда продемонстрировала свою сила. Ведь суть не в том, что у Грудинина БЫЛИ счета за рубежом, а насколько четко отработали по нему, и действительно единственный вроде бы альтернативный кандидат был вырублен из гонки. Залит потоками компромата.



То, что большая часть «компромата» на поверку оказалась провокацией, никого уже не интересует. И то, что «работали» так только по Грудинину.



Хороший посыл на будущее. Не надо самодеятельности. Не надо таких кандидатов.



И здесь возникает третий и последний вывод.



3. Есть ли необходимость в так называемой «многопартийной системе»?



А действительно, для кого вся эта клоунада? Я о дебатах, о партиях… Для Запада? «Чтобы верили»? Дикое имбецил-шоу с элементами хамства и унижений – это что? Это наше телевидение...



Собственно, понимаю кандидата-самовыдвиженца Путина. Нормальному человеку в таком шоу просто не место. В этом отстойнике как раз самое место кандидатам, которые должны продемонстрировать народу свою ущербность и несостоятельность.



Что, собственно, и произошло.



Показали, что, кроме Путина, вариантов нет. И быть не может.



И тут возникает самый главный вопрос: за чей счет? Не вдаваясь в дурацкие подробности, кто, кому и сколько денег отсыпал на выборы, довольно того, что каждый получил из бюджета на выборы.



Вот вся эта кандидатская статистическая ошибка (кроме Путина, Грудинина и Жириновского), она вообще стоила того?



Давайте будем здесь честными. Как с зеркалом.



Так называемой «многопартийной системы» больше в России нет. Прискорбно, конечно, особенно для КПРФ и Зюганова. Его попытка была неплоха, но, увы, не на тех нарвался.



И в дальнейшем что? Зачем нужна эта статпогрешность в лицах Миронова, Собчак, Явлинского, Титова, Сурайкина, Бабурина?



Они все — политическое никто. От слова «совсем». Совершенное ничто, не пользующееся никакой поддержкой населения. Ни на что не претендующее, но, тем не менее, требующее и расходующее ресурсы. Деньги, время…



Оно, конечно, у ЛДПР и КПРФ не сильно дело лучше. 6% Жириновского – это его все. На большее рассчитывать не стоит, а закат политической карьеры уже на пороге дома.



У коммунистов тоже год от года все хуже. 17% в 2012-м и 12 в 2018-м – чего еще?



По сути мы действительно имеем старую добрую однопартийную систему. Только не от КПСС, а от ЕР.



Ну и что?



Да, для остального мира КПРФ и ЛДПР еще пригодятся. Именно для создания массовки, не более.



Другой вопрос, а нужны ли эти вот «погрешности», если и так все ясно и понятно? Понятно, что на следующих выборах в Госдуму с огромным отрывом победит партия «Единая Россия», то же самое и на местах.



Понятно, что через 6 лет на президентских выборах победит тот, кого приведет за руку и порекомендует Путин. А, собственно, чего такого нового?



Ельцин в свое время привел Путина. Путин привел Медведева. Медведев вежливо уступил Путину.



Тут уже интрига в том, кто там в течение 6 лет будет выдвинут на роль «продолжателя дела». А тут да, интрига. Меня, например, Володин устроил бы. Но не пустят, слишком вроде бы честный и открытый.



Почему не разогнать? Зачем нам это партии, которые толком никого не представляют, а главное, ничего не делают? Появляются только перед выборами, плачут, что у них нет денег ни на что, но вот если их до бюджета допустить, они бы развернулись…



Да кто угодно развернется, если его грабки в бюджет запустить.



Может, действительно, стоит признать, что в России есть одна партия, правящая и решающая. Остальное – шлак и кожица, не влияющая ни на что, кроме, может быть, общественного мнения. Условно.



Ну а там и до казахстанского варианта рукой подать. Или, более современного, китайского.



А, собственно, почему нет? Вариантов-то, как мы все наблюдаем, нет.



Проблема, конечно: в 146-миллионной стране найти 3-4 честных человека, способных управлять страной. Но кадровый голод в определенных сферах – это да, есть. 11 футболистов найти не можем, а тут не мячепинатель, а президент нужен.



Как это обставить, «отец нации», или там, «указующий свет», не важно. Важно, что при таком раскладе есть над чем подумать. Выбора-то все равно нет…



Впрочем, есть еще 6 лет на то, чтобы все обдумать и устаканить. Но начнем мы разбирать по косточкам заявленное именно с некоторых выводов.Главный вывод – это, понятно, не победа Путина. С этим, слава богу, все было известно заранее, некоторой интригой был только процент голосов «за». Конечно, ниже, чем в 2012 году, он никак не мог быть, и это понятно.Понятен был и уровень накачки и воздействия в головы. Причем на этот раз было четко понятно, что «качали» именно явку. Главное – приди, а там уже и не так важно, за кого проголосуешь.Ну да, конечно, не важно…Здесь, собственно, козыри в руки давались всем. И тем, кто за Путина, поскольку уровень рейтинга был более-менее известен, и тем, кто против. Противники имели полное право говорить, что чем больше народа придет на участки, тем больше возможность отпилить в пользу основного кандидата. И – говорили.Но можно поздравить административный ресурс без сарказма: работа проделана, проделана качественно. Народ на выборы пришел. Был свидетелем (неоднократным), в том числе и в собственной семье, «контрольных отзвонов» ответственным дежурным на предмет «пришел во столько, проголосовал».Однако замечу, что требований представить подтверждения своего посещения участка в виде фото/видео не было. И на том спасибо, как говорится.Здесь же мы имеем первый вывод.1. Бойкот не состоялся.Бойкот, о котором столько говорили, того… Не состоялся как таковой. Можно утешить Навального, его избиратели аккурат к следующим выборам подрастут. Но с Навальным что-то за 6 лет да придумается/посадится/вырастет. Остальным сторонникам бойкота – ну, соболезнования, ничего более.Команду независимого кандидата-победителя – поздравляем. Молодцы. Всем справедливо заслуженные премии, бонусы и награды, а система, столь эффективно отработавшая, еще пригодится. Но об этом чуть ниже. Но то, что ее продолжат использовать и в дальнейшем, думаю, понятно всем. От добра добра не ищут.Далее. Далее еще один интересный, на мой взгляд, вывод. От которого мы прямо перейдем к основному блюду, так сказать.2. Кандидатов тоже надо подбирать.Интересно будет посмотреть, как оценят выборы за рубежом. И насколько вообще воспримут их всерьез.Почему? А потому, что годами успешно работавшая схема заброса какого-то количества абсолютно «левых» и никчемных кандидатов, ничем не отметившихся в жизни страны (Сурайкин, Титов, Бабурин) или отметившихся, но не в ту сторону (Собчак, Явлинский) не сработала. Точнее, сработала, но не так, как планировалось.Первые трое – это вообще удивительно, зачем пошли, политический труп Явлинский — тоже мегаудивление, Собчак хотя несколько оживила вековечную клоунаду в исполнении Жириновского.Грудинин… А ведь интересно получилось, правда? Админкоманда продемонстрировала свою сила. Ведь суть не в том, что у Грудинина БЫЛИ счета за рубежом, а насколько четко отработали по нему, и действительно единственный вроде бы альтернативный кандидат был вырублен из гонки. Залит потоками компромата.То, что большая часть «компромата» на поверку оказалась провокацией, никого уже не интересует. И то, что «работали» так только по Грудинину.Хороший посыл на будущее. Не надо самодеятельности. Не надо таких кандидатов.И здесь возникает третий и последний вывод.3. Есть ли необходимость в так называемой «многопартийной системе»?А действительно, для кого вся эта клоунада? Я о дебатах, о партиях… Для Запада? «Чтобы верили»? Дикое имбецил-шоу с элементами хамства и унижений – это что? Это наше телевидение...Собственно, понимаю кандидата-самовыдвиженца Путина. Нормальному человеку в таком шоу просто не место. В этом отстойнике как раз самое место кандидатам, которые должны продемонстрировать народу свою ущербность и несостоятельность.Что, собственно, и произошло.Показали, что, кроме Путина, вариантов нет. И быть не может.И тут возникает самый главный вопрос: за чей счет? Не вдаваясь в дурацкие подробности, кто, кому и сколько денег отсыпал на выборы, довольно того, что каждый получил из бюджета на выборы.Вот вся эта кандидатская статистическая ошибка (кроме Путина, Грудинина и Жириновского), она вообще стоила того?Давайте будем здесь честными. Как с зеркалом.Так называемой «многопартийной системы» больше в России нет. Прискорбно, конечно, особенно для КПРФ и Зюганова. Его попытка была неплоха, но, увы, не на тех нарвался.И в дальнейшем что? Зачем нужна эта статпогрешность в лицах Миронова, Собчак, Явлинского, Титова, Сурайкина, Бабурина?Они все — политическое никто. От слова «совсем». Совершенное ничто, не пользующееся никакой поддержкой населения. Ни на что не претендующее, но, тем не менее, требующее и расходующее ресурсы. Деньги, время…Оно, конечно, у ЛДПР и КПРФ не сильно дело лучше. 6% Жириновского – это его все. На большее рассчитывать не стоит, а закат политической карьеры уже на пороге дома.У коммунистов тоже год от года все хуже. 17% в 2012-м и 12 в 2018-м – чего еще?По сути мы действительно имеем старую добрую однопартийную систему. Только не от КПСС, а от ЕР.Ну и что?Да, для остального мира КПРФ и ЛДПР еще пригодятся. Именно для создания массовки, не более.Другой вопрос, а нужны ли эти вот «погрешности», если и так все ясно и понятно? Понятно, что на следующих выборах в Госдуму с огромным отрывом победит партия «Единая Россия», то же самое и на местах.Понятно, что через 6 лет на президентских выборах победит тот, кого приведет за руку и порекомендует Путин. А, собственно, чего такого нового?Ельцин в свое время привел Путина. Путин привел Медведева. Медведев вежливо уступил Путину.Тут уже интрига в том, кто там в течение 6 лет будет выдвинут на роль «продолжателя дела». А тут да, интрига. Меня, например, Володин устроил бы. Но не пустят, слишком вроде бы честный и открытый.Почему не разогнать? Зачем нам это партии, которые толком никого не представляют, а главное, ничего не делают? Появляются только перед выборами, плачут, что у них нет денег ни на что, но вот если их до бюджета допустить, они бы развернулись…Да кто угодно развернется, если его грабки в бюджет запустить.Может, действительно, стоит признать, что в России есть одна партия, правящая и решающая. Остальное – шлак и кожица, не влияющая ни на что, кроме, может быть, общественного мнения. Условно.Ну а там и до казахстанского варианта рукой подать. Или, более современного, китайского.А, собственно, почему нет? Вариантов-то, как мы все наблюдаем, нет.Проблема, конечно: в 146-миллионной стране найти 3-4 честных человека, способных управлять страной. Но кадровый голод в определенных сферах – это да, есть. 11 футболистов найти не можем, а тут не мячепинатель, а президент нужен.Как это обставить, «отец нации», или там, «указующий свет», не важно. Важно, что при таком раскладе есть над чем подумать. Выбора-то все равно нет…Впрочем, есть еще 6 лет на то, чтобы все обдумать и устаканить. Автор: Роман Скоморохов Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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