В украинской политике, которая является концентрацией экономики, Зрада, она как суслик из старого фильма. Ты можешь его не видеть, а он есть. Зрада существует всегда и везде, а если ты ее не нашел – значит, плохо искал. И не важно, что ты делаешь – профессиональные борцы со зрадой тебя обязательно уличат. Даже в тех вопросах, в которых совершенно не разбираются.

На днях вышла замечательная статья Юрия Голика о том, как они в Днепропетровской области в 2016-м перевели Покров и Марганец с газа на альтернативное отопление. Казалось бы, польза в чистом виде. Газ за валюту больше не покупаем – топливо свое. Гривна укрепляется, плюс рабочие места в Украине. Тарифы снизили на 10%, что тоже приятно. Ни копейки! Ни копейки государственных денег не потратили – все за счет инвестора. Шампанское в студию? А вот ничего подобного. Все местные антикоррупционеры вцепились, да еще и НАБУ подтянули для борьбы со страшной зрадой. Конкурс был недостаточно прозрачен, тарифы понизили не так чтобы очень сильно и прочее, и прочее. «Местные наши «расследователи», неспособные отличить мегаватты от гигакалорий, но научившиеся искать данные по открытым реестрам и давать истерики, не выходя из теплого офиса, обвиняли нас в халатности и, как всегда, были недовольны», — пишет Юрий Голик.

На крики не обращали внимание. На альтернативное топливо города перевели, в результате получили отказ от импорта, снижение тарифов, рабочие места за счет инвестора и в лютые морозы не было нужды ничего прикручивать. Борцы с коррупцией помитинговали, отчитались перед старшими товарищами, НАБУ уголовное дело завело, но поскольку ни копейки из бюджета не потратили, пришлось тихонько вопрос закрыть, чтобы лишний раз не смеялись. А проект работает и работает успешно. С чем искренне поздравляем власти Днепропетровской области и жителей. Хотя, зрада не умерла. Понижение тарифов на 10% признанно возмущенной общественностью недостаточным. Сильная позиция, просто непобедимая.

На самом деле «теория большой Зрады» в украинской энергетике со стороны некомпетентной, но возмущенной общественности, скорее норма, чем исключение. Историки с дипломами в прямом эфире ругательно ругают формулу «Роттердам+», даже приблизительно не владея ценами в реальности. Я проверял – спрашивал. Ошибка в два раза по цене – норма, я уже даже не смеюсь. Профессиональные филологи рассуждают о виртуальном реверсе газа, инвестициях в угольную промышленность, необходимости «поиграть» с мощностями АЭС, чем ставят в тупик людей с профильным образованием. Все просто – людям не нужно разобраться в сути вопроса, нужно громко кричать «Зрада» и это приносит реальные политические и финансовые бонусы. А то, что цена угля по формуле «Роттердам+» все два года была ниже биржевой, а с учетом платежей, никак не дотягивающих до 100% (что продавца не интересует совсем) – кому это интересно? Зрада и все.

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Конечно, Зрада не рождается на пустом месте. И в случае с «Роттердам+» высокооплачиваемые лоббисты ферросплавщиков в ценах прекрасно ориентируются. Равно как и в энергетических формулах. Но предметом их профессионального интереса является не дискуссия, а сдерживание тарифов для промышленности. Но для публики вход идут безумные конструкции вроде «дешевый уголь из копанок а в тариф для населения закладывают по роттердамской цене». И транслируют этот трэш уже не они, а околополитические популисты разного калибра и жаждущие славы антикоррупционных борцов блогеры.

В 2014 году на круглом столе я лично ругался с одним из самых известных украинских экспертов в области энергетики, доказывая, что отказ правительства Яценюка от контрактов с Газпромом это правильное решение. Эксперт аргументировал тем, что мы все равно берем российский газ, но с переплатой за транзит и лишаем себя возможности договориться о цене пониже. Не убедил, но выигранный уже в этом году арбитраж в Стокгольме говорит сам за себя. И отказ Газпрома от планов срубить с нас несколько миллиардов за газ, который они качали в эти годы в ОРДЛО – тоже результат. Нет контракта – нет оплаты. Но зраду тогда разгоняли со страшной силой. Главу «Нафтогаза» Коболева вообще требовали чуть ли не посадить, а в результате госкомпания приносит прибыль, а не просит дотаций. И побивает российского монополиста в судах. Сейчас моим оппонентам, наверное, стыдно вспоминать про свои крики о зраде? Ну и я не буду напоминать, лишь бы наука впрок пошла.

Некомпетентность в сочетании с энтузиазмом и оплата согласно количеству обнаруженных «Зрад» — страшное соединение. Для украинской энергетики типичное. Действительно, не все отличают гигакалории от мегаватт, а любое действие в энергетической стратегии дает результат через несколько лет. Будь то повышение добычи газа или угля, введение европейского принципа RAB-регулирования распределительных компаний или целевые проекты по энергосбережению. На старте оценить перспективу смогут только эксперты. И то – не всегда угадают. Очень сложное уравнение с массой переменных, вплоть до требований квот по зеленой энергетике. Самой дорогой, кстати. Но серьезные люди в Германии имеют заводы по производству соответствующего оборудования и тоже вкладываются в лоббистов. Так что не стоит кричать «Зрада» хором с теми, кто получает за это конкретную копеечку здесь и сейчас. Потом будет стыдно.

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