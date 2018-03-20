Я не думаю, что это ситуативные учения. Обычно учения такого масштаба планируются задолго до их проведения, и это дело не одной недели. Я думаю, что проведение этих учений было запланировано в контексте проведения выборов в Крыму. Таким образом, бряцая российским оружием, Кремль показывает, что Крым готов к обороне и является «непотопляемым авианосцем Путина».

Эти учения однозначно были запланированы под выборы. То есть проведение выборов и сразу же проведение учений, чтобы показать свою военную сила в Крыму.

Россия при этом не испытывает никаких иллюзий. Они совершенно четко представляли, что будет негативная реакция как Украины, так и международного сообщества. Именно потому это планировалось задолго до всех нынешних событий и заявлений европейских политиков насчет непризнания выборов в Крыму. С точки зрения Кремля это было легко предсказуемо. Они это предполагали и не нашли ничего лучшего в контексте обращения Путина к Федеральному собранию и его бряцания оружием, а здесь мы видим бряцание в реалиях, так сказать.

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Это направлено и на Украину, и к международному сообществу.

Должен отметить, что, к сожалению, на сегодняшний день россияне выстроили в Крыму государство в государстве. Если Россия – это территория, находящаяся под куполом российских спецслужб, то Крым – это не только влияние российских спецслужб, а действительно зона тотального контроля.

Поэтому я не думаю, что какие-либо выступления крымских татар (против аннексии или выборов Путина) как-то могут повлиять на стратегическую линию Кремля. Скорее наоборот, это сигнал для ФСБ, что нужно более активно работать по ущемлению прав человека. Мы постоянно видим грубейшие нарушения прав человека на полуострове за любую критику, любое недовольство и любое инакомыслие.

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