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Британский министр иностранных дел
Борис Джонсон заявил о «бесполезности», или, точнее, «тщетности»
(Джонсон использовал прилагательное «futile») тех мер, которые были
приняты Россией в ответ на провокационные действия британской
стороны: высылку российских дипломатов и бездоказательные обвинения
России в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта сего года
(«дело Скрипаля»). На мой взгляд, британский министр пытается
делать хорошую с его точки зрения, то есть наглую и самодовольную,
мину при плохой игре, и вот почему.
Давайте в нынешнем
российско-британском противостоянии отставим в сторону все
рассуждения об «интересах простых граждан». Оно слишком серьёзно,
чтобы говорить о мелочах типа возможностей обучаться английскому
языку, получать некие гранты по линии Британского совета или просто
удобно ездить в Великобританию. Главный интерес «простых» и
«непростых» граждан России в этом случае сегодня состоит в том,
чтобы противостояние не перешло полностью на силовой уровень.
Другими словами, чтобы Запад не развязал против России войну.
Что для этого требуется? Первое и
самое главное: понимание Западом и Великобританией, в частности,
что на каждое их действие они получат ещё более жёсткое
противодействие. Причём противодействие, разрушительное для их
интересов. А если дойдёт дело, — то и для самого их
существования.
В чём состоит главный интерес
британцев как передовой части совокупного Запада в России? В
трансформации нашей страны в послушного западного сателлита и
источника различного рода ресурсов: сырья, денег, мозгов. Что для
этого требуется в первую очередь? Подавление воли руководства
страны и переформатирование мозгов «передовой» с их точки зрения
части населения России.
Итак, мы в ответ на их нахрап
выдворяем равное число их дипломатов. Я бы, честно говоря, выдворил
бы большее число, но и то решение, которое было принято, можно
считать удовлетворительным. Британские «дипломаты» в России имеют
совершенно другие возможности для своей деятельности —
разведывательной и лоббистско-политической, — чем наши в
Великобритании. Объясню это коротко: людям, профессионально
отслеживающим эту сферу, конечно сохраняющееся наследие
перестроечных лет и 1990-х, когда для обработки (вербовки)
российского правящего класса у британцев, американцев, немцев,
французов и так далее были совершенно неограниченные возможности.
Элита у нас поменялась мало, возможности сохраняются. Наши в
Великобритании таких возможностей не имели никогда, а сегодня их
деятельность в свете продолжающейся уже не первый год кампании
русофобии тем более ограничена. Так что тут общий итог ответных мер
России явно в нашу пользу.
Отдельно надо сказать о британском
дипломатическом учреждении в Санкт-Петербурге. Для британцев,
конечно, это не место для выдачи виз россиянам, а база для такой же
разведывательной и лоббистско-политической работы во второй
российской столице и на Северо-Западе нашей страны в целом. Кроме
того, им очень важно было иметь возможность держать при этом
генконсульстве свои каналы проникновения в Россию и обработки
мозгов россиян в виде так называемых неправительственных
организаций. Согласитесь: одно дело, если сотрудник такой
«неправительственной» организации может прийти и доложить в
генконсульстве соответствующим сотрудникам о результатах своей
работы — тех, о которых по открытым каналам лучше не
распространяться. Другое — если надо ехать для этого в Москву или в
Хельсинки.
То же самое нужно сказать об их
генеральном консульстве в Екатеринбурге. Если оно будет закрыто,
что вполне вероятно при дальнейшем обострении, то британцы лишатся
свободы манёвра и в Сибири и на Дальнем Востоке.
О деятельности Британского совета
как канала обработки мозгов россиян во враждебном нашей истории,
культуре и современному государственному устройству духе тоже долго
говорить излишне. Понятно, что надо учить английский язык, надо
(кому это надо) знать британскую культуру и так далее, но всё это
можно делать без Британского совета. Вот англичане не дали нам
организовать наше культурное присутствие в Великобритании
соответствующим предоставленным им в России возможностям, и что же?
Там те, кто хочет это делать, не «учит русский язык»? Или не
изучают русскую культуру? Или современную жизнь России? Или нашу
политику? Конечно, изучают. Но делают это, в большинстве случаев,
через профильные британские возможности, то есть в русофобском
ключе. Немного перефразируя Александра Александровича Зиновьева,
можно сказать, что они изучают русского медведя не с точки зрения
того, какая у него гладкая и приятная шерсть или какая у него
пищеварительная система и как надо ценить его интересы, а с
позиции, куда надо всадить пулю, чтобы убить, желательно, наповал.
Вот и мы будем это всё изучать с похожей точки зрения. Во всяком
случае, до тех пор, пока их настрой не изменится. И, что
немаловажно, пока они у себя в стране не предоставят нам равные
возможности для культурно-просветительской деятельности.
Так вот, о Британском совете и о
возможностях. Напомню, что Британский совет действует в России
после 1991 года без какой-либо правовой основы: соответствующего
соглашения просто нет. В начале 2000-х была предпринята попытка
урегулировать эту ситуацию, тем более что отсутствие правовых рамок
спровоцировало многочисленные нарушения в деятельности отделений
Британского совета в российских регионах. В том числе ‑ и нарушения
налогового характера. Не будь этих нарушений, платные курсы
английского языка, организованные по линии Британского совета, не
выдерживали бы конкуренции с другими такими курсами, причём не
только российскими, а, например, австралийскими.
В 2007 году под воздействием
осложнившихся для них обстоятельств британцы сами приняли решение
свернуть деятельность своих региональных отделений на территории
России за исключением офисов в тех городах, где у них имелись
дипломатические и консульские учреждения, то есть Москвы,
Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (интересное совпадение, не правда
ли?). Мы потребовали от них закрыть также отделения в Екатеринбурге
и Санкт-Петербурге, но почему-то разрешили оставить офис в Москве.
В ответ в течение 2008 года они нагло игнорировали наше требование
по Екатеринбургу и Санкт-Петербургу, подключая к давлению на нас по
вопросу о деятельности Британского совета самые различные рычаги и
возможности, включая давление через аппарат президента Дмитрия
Медведева. В результате деятельность отделений Британского совета в
Екатеринбурге и Санкт-Петербурге всё же была приостановлена, но,
как заявил официальный представитель МИД России на брифинге в
апреле 2009 года: «деятельность Британского совета в России никогда
не прекращалась. В Москве действует офис Совета, открытый еще в
1992 году, который координирует деятельность организации на
территории всей нашей страны» .
Не такие ли «жесты доброй воли»,
продолжавшиеся и после известной Мюнхенской речи Владимира Путина
(и, как мы видим, даже после 2014 года — Британский совет-то
закрывают только сегодня!) и довели англичан до полной утери
чувства реальности и границ возможного в отношениях с нашей
страной?
Возвращать к здравомыслию всегда
сложнее, чем загодя помогать его формированию. Некоторое время тому
назад Владимир Путин правильно сказал, что главная ошибка с нашей
стороны в отношениях с Западом заключается в том, что в России
многие слишком доверяли ему, а ошибка Запада — в том, что он
воспринял это доверие как слабость и злоупотребил им. Россия
показала, что имеет достаточный запас, чтобы продемонстрировать
силу, а не слабость. Теперь надо как следует дать злоупотребляющим
по рукам. И параллельно — внимательно разобраться со «слишком
доверявшими» и доверяющими: их в российском госаппарате всё ещё
немало.
P.S. В 2000 — 2005 годах автор в
качестве заместителя директора Второго европейского департамента
МИД России занимался, в том числе, и отношениями с
Великобританией.