Британия понимает только тогда, когда ей дают по рукам

Михаил Демурин

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил о «бесполезности», или, точнее, «тщетности» (Джонсон использовал прилагательное «futile») тех мер, которые были приняты Россией в ответ на провокационные действия британской стороны: высылку российских дипломатов и бездоказательные обвинения России в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта сего года («дело Скрипаля»). На мой взгляд, британский министр пытается делать хорошую с его точки зрения, то есть наглую и самодовольную, мину при плохой игре, и вот почему.

Давайте в нынешнем российско-британском противостоянии отставим в сторону все рассуждения об «интересах простых граждан». Оно слишком серьёзно, чтобы говорить о мелочах типа возможностей обучаться английскому языку, получать некие гранты по линии Британского совета или просто удобно ездить в Великобританию. Главный интерес «простых» и «непростых» граждан России в этом случае сегодня состоит в том, чтобы противостояние не перешло полностью на силовой уровень. Другими словами, чтобы Запад не развязал против России войну.

Что для этого требуется? Первое и самое главное: понимание Западом и Великобританией, в частности, что на каждое их действие они получат ещё более жёсткое противодействие. Причём противодействие, разрушительное для их интересов. А если дойдёт дело, — то и для самого их существования.

В чём состоит главный интерес британцев как передовой части совокупного Запада в России? В трансформации нашей страны в послушного западного сателлита и источника различного рода ресурсов: сырья, денег, мозгов. Что для этого требуется в первую очередь? Подавление воли руководства страны и переформатирование мозгов «передовой» с их точки зрения части населения России.

Итак, мы в ответ на их нахрап выдворяем равное число их дипломатов. Я бы, честно говоря, выдворил бы большее число, но и то решение, которое было принято, можно считать удовлетворительным. Британские «дипломаты» в России имеют совершенно другие возможности для своей деятельности — разведывательной и лоббистско-политической, — чем наши в Великобритании. Объясню это коротко: людям, профессионально отслеживающим эту сферу, конечно сохраняющееся наследие перестроечных лет и 1990-х, когда для обработки (вербовки) российского правящего класса у британцев, американцев, немцев, французов и так далее были совершенно неограниченные возможности. Элита у нас поменялась мало, возможности сохраняются. Наши в Великобритании таких возможностей не имели никогда, а сегодня их деятельность в свете продолжающейся уже не первый год кампании русофобии тем более ограничена. Так что тут общий итог ответных мер России явно в нашу пользу.

Отдельно надо сказать о британском дипломатическом учреждении в Санкт-Петербурге. Для британцев, конечно, это не место для выдачи виз россиянам, а база для такой же разведывательной и лоббистско-политической работы во второй российской столице и на Северо-Западе нашей страны в целом. Кроме того, им очень важно было иметь возможность держать при этом генконсульстве свои каналы проникновения в Россию и обработки мозгов россиян в виде так называемых неправительственных организаций. Согласитесь: одно дело, если сотрудник такой «неправительственной» организации может прийти и доложить в генконсульстве соответствующим сотрудникам о результатах своей работы — тех, о которых по открытым каналам лучше не распространяться. Другое — если надо ехать для этого в Москву или в Хельсинки.

То же самое нужно сказать об их генеральном консульстве в Екатеринбурге. Если оно будет закрыто, что вполне вероятно при дальнейшем обострении, то британцы лишатся свободы манёвра и в Сибири и на Дальнем Востоке.

О деятельности Британского совета как канала обработки мозгов россиян во враждебном нашей истории, культуре и современному государственному устройству духе тоже долго говорить излишне. Понятно, что надо учить английский язык, надо (кому это надо) знать британскую культуру и так далее, но всё это можно делать без Британского совета. Вот англичане не дали нам организовать наше культурное присутствие в Великобритании соответствующим предоставленным им в России возможностям, и что же? Там те, кто хочет это делать, не «учит русский язык»? Или не изучают русскую культуру? Или современную жизнь России? Или нашу политику? Конечно, изучают. Но делают это, в большинстве случаев, через профильные британские возможности, то есть в русофобском ключе. Немного перефразируя Александра Александровича Зиновьева, можно сказать, что они изучают русского медведя не с точки зрения того, какая у него гладкая и приятная шерсть или какая у него пищеварительная система и как надо ценить его интересы, а с позиции, куда надо всадить пулю, чтобы убить, желательно, наповал. Вот и мы будем это всё изучать с похожей точки зрения. Во всяком случае, до тех пор, пока их настрой не изменится. И, что немаловажно, пока они у себя в стране не предоставят нам равные возможности для культурно-просветительской деятельности.

Так вот, о Британском совете и о возможностях. Напомню, что Британский совет действует в России после 1991 года без какой-либо правовой основы: соответствующего соглашения просто нет. В начале 2000-х была предпринята попытка урегулировать эту ситуацию, тем более что отсутствие правовых рамок спровоцировало многочисленные нарушения в деятельности отделений Британского совета в российских регионах. В том числе ‑ и нарушения налогового характера. Не будь этих нарушений, платные курсы английского языка, организованные по линии Британского совета, не выдерживали бы конкуренции с другими такими курсами, причём не только российскими, а, например, австралийскими.

В 2007 году под воздействием осложнившихся для них обстоятельств британцы сами приняли решение свернуть деятельность своих региональных отделений на территории России за исключением офисов в тех городах, где у них имелись дипломатические и консульские учреждения, то есть Москвы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (интересное совпадение, не правда ли?). Мы потребовали от них закрыть также отделения в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, но почему-то разрешили оставить офис в Москве. В ответ в течение 2008 года они нагло игнорировали наше требование по Екатеринбургу и Санкт-Петербургу, подключая к давлению на нас по вопросу о деятельности Британского совета самые различные рычаги и возможности, включая давление через аппарат президента Дмитрия Медведева. В результате деятельность отделений Британского совета в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге всё же была приостановлена, но, как заявил официальный представитель МИД России на брифинге в апреле 2009 года: «деятельность Британского совета в России никогда не прекращалась. В Москве действует офис Совета, открытый еще в 1992 году, который координирует деятельность организации на территории всей нашей страны» .

Не такие ли «жесты доброй воли», продолжавшиеся и после известной Мюнхенской речи Владимира Путина (и, как мы видим, даже после 2014 года — Британский совет-то закрывают только сегодня!) и довели англичан до полной утери чувства реальности и границ возможного в отношениях с нашей страной?

Возвращать к здравомыслию всегда сложнее, чем загодя помогать его формированию. Некоторое время тому назад Владимир Путин правильно сказал, что главная ошибка с нашей стороны в отношениях с Западом заключается в том, что в России многие слишком доверяли ему, а ошибка Запада — в том, что он воспринял это доверие как слабость и злоупотребил им. Россия показала, что имеет достаточный запас, чтобы продемонстрировать силу, а не слабость. Теперь надо как следует дать злоупотребляющим по рукам. И параллельно — внимательно разобраться со «слишком доверявшими» и доверяющими: их в российском госаппарате всё ещё немало.

P.S. В 2000 — 2005 годах автор в качестве заместителя директора Второго европейского департамента МИД России занимался, в том числе, и отношениями с Великобританией.