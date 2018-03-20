Поговаривают, что С-350 «Витязь» стал ответом российского ВПК на полученный войсками военный опыт в Сирии, когда враг начал наносить массированные ракетные удары и применять «стаи» ударных «беспилотников».

С-300 – это действительно замечательный ЗРК, но не предназначен он для отражения массированных атак. Если целей много – нужно много С-300. А «много» С-300 – это очень дорого. И основная специализации С-300 – это работа по баллистическим целям.

Конструкторские работы по созданию ЗРК «Витязь» начались ещё в 2007 году. Поскольку замечательный С-300, который и сегодня можно рассматривать как один из лучших ЗРК в мире, начал разрабатываться ещё в 1969 году. Очень советская разработка. С той поры времена изменились, изменились средства нападения и реалии современной противовоздушной обороны — потребовалась более современная техника для ПВО, которая могла бы на средних дальностях поражать, в первую очередь, низколетящие и маневрирующие цели, которые будут пытаться уйти от ПВО за счёт снижения высоты.

С-350 «Витязь» — это самоходная пусковая установка, которая работает вместе с всеракурсным неподвижным радаром с электронным сканированием воздушного пространства и командным пунктом.

ТТХ ЗРС С-350 «Витязь»

Максимальное количество одновременно обстреливаемых целей:

— аэродинамических — 16

— баллистических — 12

Максимальное количество одновременно наводимых ракет — 32

Зона поражения аэродинамических целей:

— по дальности — 1 500 – 60 000 м

— по высоте — 10 000 – 30 000 м

Зона поражения баллистических целей:

— по дальности — 1 500 – 30 000 м

— по высоте — 2 000 – 25 000 м

Время приведения средств в боевую готовность с марша — 5 мин.

Пусковая установка 50П6Е

Пункт боевого управления 50К6Е

Многофункциональный радиолокатор 50Н6Е

В общем, С-350, в отличии от С-300, имеет дополнительную возможность перехватывать массированные атаки (на ПУ уже не 4, а 12 ракет) низколетящих целей на средних и малых дальностях. Эффективная работа по баллистическим целям просто прилагается, поскольку С-350 – это следующий этап в развитии отечественных ЗРК.

С-350 предназначен для работы в связке с С-400

Напомню, что С-400 «Триумф» предназначен для работы на средних и дальних дистанциях. При этом С-400 эффективно работает и по низколетящим целям. Однако, пусковая установка С-400 имеет 4 ракеты, а С-350 – 12 ракет.

При совместной работе установок С-400 и С-350, первый комплекс будет держать атакующие самолёты и уничтожать ракеты на больших дальностях (до 250 км). А прорвавшиеся цели и массированные ракетные атаки – это уже работа для С-350 «Витязь».

К этой «связке» естественно добавляется знаменитый «Панцирь», который будет добивать те объекты, которые сумеют прорваться через С-400 и С-350.

Хорошая ПВО – это оборона с использованием истребителей

Традиционно такую систему ПВО «дополняют» истребителями. Например, СУ-35С или Су-30СМ. С истребителями возможности района ПВО вырастают буквально в разы, поскольку истребители могут уничтожать цели (и особенно их воздушные системы пуска) на дальности до 1 500 км – истребители могут просто не пустить ударные самолёты и беспилотники в эту зону, и перехватить на дальних подступах уже выпущенные ракеты.

Не все ракеты, если нападение будет массированной.

Остальные ракеты собьёт С-350 «Витязь».

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