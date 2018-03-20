ответы на вопросы пользователей социальной сети «ВКонтакте»

ВОПРОС: Здравствуйте, Константин Юрьевич, наткнулся на интересное видео , прокомментируйте при возможности, заранее спасибо.

ОТВЕТ: Этого всепропальщика зовут Юрий Гиммельфарб. Он вещает на небольшом канальчике, у которого 40 тыс. подписчиков. В сети много таких ресурсов, где "всепропальщики" и "путинслильщики" стенают и плачут по поводу "отсталой Рашки" и "кроваой гэбни". Пишут они в основном друг для друга. Одно из наших главных достижений последних лет - это создание информационного гетто для разного рода русофобов, богоборцев и либерал-сатанистов. Они там общаются друг с другом в своё удовольствие и анализировать этот поток травмированного либерального сознания всерьёз очень трудно. Я, со своей стороны, тоже комментировал эту знаменитую речь Путина. Желающие могут посмотреть здесь.

Но недооценивать разномастных либерал-русофобов тоже не стоит. 5-7% неадекватов есть везде и всегда, в любой стране. Это, как правило, разного рода "непризнанные гении", обиженные на весь мир из-за собственных неудач. Неблагодарные соотечественники их недооценили, и они теперь поливают всех подряд…. Причем, возрастной разброс тут очень широкий: от 14 до 80 лет. Теперь давайте считать. В России 5% это 7 млн. чел. Это и есть постоянная аудитория разного рода русофобов и христоненавистников: упоротых коммунистов-марксистов, разного рода сектантов, поклонников лжеучений типа КОБ, язычников-родноверов, нацменов-русофобов, сторонников альтернативной истории в духе Фоменко и т.п… Всех тех, кто не нашёл себя в реальном мире и рисует свой, альтернативный, в котором он круче всех… Это такая форма беснования – как индивидуального, так и коллективного.

Т.е. вообще-то вокруг нас существует огромная армия неадекватов с раскалённым комплексом неполноценности, готовых разнести всё вокруг. И это, кроме только прочего, большой политический капитал. Кто только не пытается ими манипулировать: и такие же политики-неудачники, и "легальные оппозиционеры", и откровенные враги России.

И это ещё не всё. На просторах бывшего СССР есть ещё множество таких же горемык. Про упоротых бандеровцев вообще умолчу. А это ведь миллионов 5 бесноватых безумцев, не меньше. Но эти – уже такой тяжёлый случай, что помочь может, наверно, только стационарное лечение в психиатрической клинике… А ведь такие же национал-свидомые русофобы есть и в Белоруссии, и в Казахстане, и в закавказских республиках.

Так что теоретически для создания в России хаоса, для разжигания смуты и внутренней междоусобицы на постсоветском пространстве вполне можно навербовать миллионов 15-17 неадекватов, радостно готовых стать пушечным мясом в борьбе против ненавистной Рашки и "кровавой гэбни". В этих условиях особой ценностью становится то общенациональное единство, которого сумел добиться президент Путин за последние годы. Именно оно мешает всей этой разномастной сволочи разодрать Россию на куски под чутким руководством западных кураторов. Но я верю, что - по милости Божией - снова затянуть русский народ в воронку очередной кровавой смуты не удастся. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови!

ВОПРОС: Здравствуйте, Константин Юрьевич! Как Вы думаете, что там происходит на Донбассе? Факты свидетельствуют, что проект "Новороссия", это не что иное, как проект "совок 2.0". И борьба там в первую очередь идёт за картавые чушки Бланка и прочие коммунячьи атрибуты. Вот с бойцом, который больше похож на представителя животного мира, чем русского.

ОТВЕТ: На Донбассе происходит война. А на войне - всякой твари по паре. Есть и корыстные, есть и неадекватные. Но по количеству дебилов и маразматиков пальма первенства, непременно, принадлежит "щирым жидобандеровцам". Эти свидомцы, щеневмерлики и жовтоблактиники, похоже, просто отдельный биологический вид - рождаются сразу без мозгов и в вышиванке. Правда, наука тут ещё своего последнего слова не сказала. Опыты на крысах уже идут, но пока не удалось найти крысу с интеллектом, как у рогуля. Эти хвостатые, оказывается, умные твари... Ну, а если всерьёз, желающие могут глянуть тут.

ОТВЕТ: Су-47 не палубный самолёт, а опытный образец истребителя с обратной стреловидностью крыла.

Его разработка была прекращена после развала СССР, а потом приняли решение делать истребитель 5-го поколения в рамках проекта ПАК ФА, который теперь называется СУ-57.

Что касается палубного истребителя, то пока ведутся споры, какой самолёт нам нужен, и нужен ли вообще. Дело в том, что с появлением дальнобойных гиперзвуковых противокорабельных ракет, таких, как наш "Кинжал", авианосцы становятся лёгкой мишенью. А кому нужен гроб за 13 миллиардов баксов?

ВОПРОС: Что-то вы, товарищ Душенов, нюх потеряли. Раньше правду говорили, а теперь непонятна ваша позиция. Ракеты у нас со времён советской власти хорошие были. То, что Путин (инженеры русские) сейчас сделали так это продолжение советских разработок на новом технологическом уровне. Вы о сути-то говорите. Что всё это нужно для того, чтобы хазарский каганат на территории России защищать. Так как у наших хазар-полуевреев война с англицкими "чистокровными", а не Россию они собираются защищать.

ОТВЕТ: Про нюх отвечать не буду: дуракам и хамам отвечать бессмысленно. Простите…

ВОПРОС: Здравствуйте, извините за, может быть, неинтересный вопрос, но тем не менее. В Швейцарии работают несколько заводов оружейных, производят боеприпас для амеров. В случае глобального конфликта отсидятся они в горах, прикрываясь нейтралитетом, или дадут им по щам, как вы считаете?

И ещё: Вы, как специалист по ракетам, понимаете, что никаких ракет с ядерным двигателем нет, и иностранные военные это тоже понимают. Как в связи с этим вы прокомментируете письмо президента?

ОТВЕТ: Швейцарии в случае Большой войны - кирдык. Как и всем остальным. Думаю, те, кто держит там свои деньги, костьми лягут, чтобы этого не случилось.

А боеприпасы для американцев Швейцария замучается производить. Всех швейцарцев не хватит, чтобы такое производство обеспечить. :-)

И в горах мы никому отсидеться не дадим. Да и гор-то никаких после удара "Искандеров" не останется. :-(

Что касается ракеты с ядерным двигателем, она есть. Кому не лень, гляньте тут.

ОТВЕТ: Вы про "элитарное общество" и про "деньги элиты" расскажите тем, кто за последние 5-7 лет "сделал" этот вонючий Пиндостан (ой, простите: этот Сияющий Град на Холме), как младенцев. Кто создал не имеющее в мире аналогов оружие, кто ночей не спал, и себя не жалел, проектируя и создавая такие образцы перспективного воооружения, о которых Запад пока и мечтать не может. Они не "крохи собирали", они всех нас спасли. А кто этого не чувствует, не понимает - что ж, Бог ему судья... Жаль мне таких. У них ни Родины, ни родного народа нет. Как живут?

ВОПРОС: С точки зрения Русского Православного человека, как должны начинаться и строиться отношения между мужчиной и женщиной?! Как распределены роли в семье?! Почему при Русской Империи абсолютно нормально было что у русских семей по 6 детей в семье было, а сейчас это огромное исключение?! Из-за того что «отношения» меж мужчиной и женщиной сведены на животный уровень, страдают сильно оба пола, а детей не рожают! Эта тема очень важна и сверхактуальна на сегодняшний день! Можно осветить в рамках «Душевной беседы» или в другом формате! Думаю если рассказать о вековых русских традициях в этом вопросе, то это будет иметь большую практическую пользу для молодых людей!

ОТВЕТ: Всё просто: мужчины, будьте мужиками! Любите Бога, Отечество и будьте готовы за это умереть. И пусть женщины знают, что это важнее только. Но и женщин любите. Пусть знают, что после Бога и Отечества - нет для нас ничего дороже... Беда в том, что мы, мужчины, перестали быть мужчинами. Спились, скурвились, измельчали и оподлели. Вернём себе изначальную Мужскую Честь, глядишь, и бабы в себя придут... Но в любом случае, начинать нам надо с самих себя.

ВОПРОС: Зачем К.Ю.Душенов занимается подобной пропагандистской деятельностью? В чем он видит позитивную составляющую участвуя в государственной пропаганде?

ОТВЕТ: Это не пропаганда. Я просто пытаюсь объяснить другим то, что я чувствую. Вот и всё. Если вы чувствуете, что "путинфсёслил", то я вряд ли смогу вас переубедить. Но если вы верите, что Бог даровал России и Русскому народу великую долю и славное будущее - давайте вместе подумаем, что это значит для каждого из нас. К чему это нас обязывает. Как нам оправдать такое доверие Божие...

ВОПРОС: Константин, здравствуйте. Расскажите будет ли Россия выводить средства РЭБ на околоземную орбиту? Это открыло бы большие перспективы для сдерживания потенциального агрессора.

ОТВЕТ: Это пока бессмысленно. Нам наоборот, надо глушить возможности орбитальной американской группировки работать из космоса по земле. Земные объекты надо прикрывать. Стационарно, постоянно, надёжно. А какой толк от того, что по орбите будет кружиться спутник-"глушилка"? Кого и как он там будет глушить?

ВОПРОС: Доброго времени суток. Слежу за вашим трудом, давно меня мучает вопрос: во время службы в армии (РВСН), середина 80-х, проходили армейские учения и на лекции о международном положении полковник из генштаба говорил о возможности подрыва контейнеров в космосе с иглами, которые обнулят все спутниковые группировки, оставляя проведение боевых действий по старинке (полевая связь и радиостанции). Правда ли это? Спасибо и помогай вам Бог.

ОТВЕТ: Правда. Ну, может, почти правда. Только кто бы это ни сделал, он обнулит возможности не только вражеских спутников, но и своих тоже.

Низкие орбиты - главные для военных спутников – они же для всех общие. Кстати, они уже и так порядком замусорены.

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