В среду, 21 марта, в 9.00 началась церемония прощания с Героем Украины, легендарным летчиком, а в последнее время исполняющим обязанности генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владиславом Волошиным.

Проститься в ритуальный зал Николаевского бюро судебно-медицинской экспертизы и возложить цветы к его гробу пришло много людей: коллеги, военнослужащие, активисты, неравнодушные граждане. В самом зале выставлен почётный караул, передают Новости-N.У гроба не отходя сидит мать погибшего лётчика, рядом также находится жена с маленьким ребёнком.

Прощание проходит в полной тишине. Появилась информация, что представители радикальных сил намерены не пустить сотрудников Николаевской облгосадминистрации, в том случае, если кто-то из них захочет прийти проститься с погибшим. После прощания тело Владислава Волошина отвезут на родину, где он и будет похоронен.

Родился Владислав Волошин в г. Луганске, позже вместе с родителями переехал в с. Новодеркул Беловодского района Луганской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира