Госпрограмма вооружения будет
экстренно скорректирована
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Михаил Александров
В госпрограмму вооружения до 2027 года, а также
в план деятельности Минобороны до 2020 года внесут
изменения. Об этом министр обороны РФ
генерал сообщил во вторник, 21 марта,
на селекторном совещании военного ведомства. Он уточнил,
что изменения понадобились «в целях безусловного выполнения
поручений президента».
Глава Минобороны напомнил, что в своем Послании
Федеральному Собранию наметил важнейшие задачи, которые предстоит
решать стране.
«Необходимо последовательно продолжить увеличивать долю
новейшего вооружения, повышать интенсивность военный подготовки,
а также совершенствовать систему комплектования войск», —
отметил глава Минобороны.
Сергей Шойгу поручил своим заместителям до 3 апреля
представить предложения по изменению плана деятельности
ведомства и государственной программы вооружений,
а Генштабу — обобщить предложения
и до 20 апреля составить проекты необходимых
документов.
Напомним: президент Путин в ходе Послания рассказал
о ходе стратегически важных разработок вооружений, рассекретив
часть их характеристик.
Он сообщил, что 1 декабря 2017 года
на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе была
поставлена система «Кинжал». Это самолет-перехватчик МиГ-31,
оснащенный аэробаллистической гиперзвуковой ракетой. «Ракета
осуществляет маневрирование на всех участках траектории
полета, доставляя к цели на дальность более 2 тыс.
километров ядерные и обычные боезаряды», — отметил
президент.
Тему гиперзвукового оружия Путин развил рассказом про
«Авангард». Это, по его словам, «планирующий крылатый блок»,
способный «совершать полеты в плотных слоях атмосферы
на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой
скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». «При
движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет
глубокое маневрирование, как боковое, так
и по высоте», — рассказал глава государства.
Штатным носителем «Авангарда» станет МБР РС-28 «Сармат»,
о чем Путин также рассказал впервые. Президент отдельно
подчеркнул: «„Сармат“ — это очень грозное оружие. Никакие даже
самые перспективные системы ПРО ему не помеха».
Отдельно президент остановился на разработке беспилотных
подводных аппаратов, способных передвигаться на большой
глубине с высокой скоростью. По мнению экспертов, речь
идет о проектах «Цефалопод» и «Статус-6» ЦКБ «Рубин»,
представляющих собой необитаемые подводные аппараты повышенной
автономности. На них устанавливается ядерная энергоустановка
разработки ОКБМ имени Африкантова. «Цефалопод» должен обеспечивать
поражение объектов противника обычным вооружением,
а «Статус-6», согласно описанию, должен доставить до цели
ядерный боезаряд. Носителем этих аппаратов будут атомные подлодки
спецназначения проекта 09852 «Белгород» и 09851
«Хабаровск».
Как СМИ, изложенные президентом проекты включены
в госпрограмму вооружений до 2027 года, которая была
подписана 14 декабря.
Зачем теперь потребовалось вносить изменения
в стратегические документы, в каких направлениях возможны
корректировки?
— По корректировке госпрограммы вооружения звучат
разнонаправленные заявления, — отмечает ведущий знаток
Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических
наук Михаил Александров. — С одной стороны, есть
заявление Шойгу о необходимости увеличивать долю новейшего
вооружения. С другой, Путин на встрече в Кремле
с кандидатами в президенты РФ подчеркнул, что
запланировано снижение оборонных расходов в 2018 и 2019
годах. «Это не приведет к каким-то проблемам
в области обеспечения обороноспособности, потому что основные
расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения
в предыдущие годы», — сказал Путин.
Это звучит не очень оптимистично. В условиях
нарастания международной напряженности сокращать военные расходы,
я считаю, не разумно. Возможно, президент все еще
находится под влиянием либерального лобби, которое ставит его перед
выбором: либо увеличивать социальные расходы, либо военные.
На мой взгляд, это похоже на шантаж.
— Этому выбору есть альтернатива?
— На деле, все должно идти одновременно: увеличение
расходов на оборону должно помогать росту экономики страны
и благосостояния граждан. Поскольку в этом случае
увеличивается число рабочих мест, и растут зарплаты
в оборонном секторе. В конечном итоге, это оказывает
стимулирующее воздействие на всю российскую
промышленность.
Недостаток денег в бюджете при таком подходе должен
компенсироваться эмиссией и повышением налогов
на богатых. Например, путем введения пресловутой прогрессивной
шкалы, другими решительными мерами пополнения бюджета.
Но либеральное лобби видит ситуацию иначе: давайте увеличим
расходы на здравоохранение и образование,
а на военные нужды сократим, говорят либералы.
Но в результате, я считаю, у нас не будет
ни нормальной обороны, ни нормальной медицины.
А будет активизация торговли с Западом, и продажа
еще большего объема ресурсов на Запад.
— Как в реальности выглядит перспектива внедрения
новейших вооружений, о которых Путин рассказал
в Послании?
— Хотелось бы надеяться, что программы, озвученные
президентом, будут осуществляться в достаточном объеме. Надо
понимать: некоторым новейшим системам вооружений еще только
предстоят испытания и переход к финальной стадии —
промышленному производству. Это касается и «Сармата»,
и крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.
Все эти проекты предстоит довести до ума, не теряя при
этом боеспособности войск на нынешнем этапе. И такая
ситуация, повторюсь, требует увеличения оборонных расходов.
— Шойгу поручил до 3 апреля представить
предложения по корректировкам планов военного ведомства
и госпрограммы вооружения, и до 20 апреля
составить проекты соответствующих документов. Мы узнаем, какие
конкретно изменения будут внесены?
— Вряд ли мы узнаем конкретику. Но главный
индикатор будет один — снизятся ли в итоге расходы
на оборону, останутся ли на прежнем уровне, или
будут увеличены.
Путин, напомню, заявил, что изменения в кабинете
министров РФ произойдут после инаугурации, и все
«основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации».
Церемония же вступления в должность должна пройти
7 мая.
Думаю, после инаугурации прояснится и ситуация
с расходами на оборону. Станет понятно, как изменится
состав правительства — кто будет смещен, какие новые люди
придут. Тогда будет ясным направление экономического курса,
и связанные с ним приоритеты в государственном
финансировании.
Я вполне допускаю, что Путин, говоря сегодня
о снижении расходов на оборону, делает политический
маневр в сторону Запада. Но пользы, на мой взгляд,
такое маневрирование не принесет.
В госпрограмму вооружения до 2027 года, а также в план деятельности Минобороны до 2020 года внесут изменения. Об этом министр обороны РФ генерал сообщил во вторник, 21 марта, на селекторном совещании военного ведомства. Он уточнил, что изменения понадобились «в целях безусловного выполнения поручений президента».
Глава Минобороны напомнил, что в своем Послании Федеральному Собранию наметил важнейшие задачи, которые предстоит решать стране.
«Необходимо последовательно продолжить увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность военный подготовки, а также совершенствовать систему комплектования войск», — отметил глава Минобороны.
Сергей Шойгу поручил своим заместителям до 3 апреля представить предложения по изменению плана деятельности ведомства и государственной программы вооружений, а Генштабу — обобщить предложения и до 20 апреля составить проекты необходимых документов.
Напомним: президент Путин в ходе Послания рассказал о ходе стратегически важных разработок вооружений, рассекретив часть их характеристик.
Он сообщил, что 1 декабря 2017 года на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе была поставлена система «Кинжал». Это самолет-перехватчик МиГ-31, оснащенный аэробаллистической гиперзвуковой ракетой. «Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. километров ядерные и обычные боезаряды», — отметил президент.
Тему гиперзвукового оружия Путин развил рассказом про «Авангард». Это, по его словам, «планирующий крылатый блок», способный «совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз». «При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, так и по высоте», — рассказал глава государства.
Штатным носителем «Авангарда» станет МБР РС-28 «Сармат», о чем Путин также рассказал впервые. Президент отдельно подчеркнул: «„Сармат“ — это очень грозное оружие. Никакие даже самые перспективные системы ПРО ему не помеха».
Отдельно президент остановился на разработке беспилотных подводных аппаратов, способных передвигаться на большой глубине с высокой скоростью. По мнению экспертов, речь идет о проектах «Цефалопод» и «Статус-6» ЦКБ «Рубин», представляющих собой необитаемые подводные аппараты повышенной автономности. На них устанавливается ядерная энергоустановка разработки ОКБМ имени Африкантова. «Цефалопод» должен обеспечивать поражение объектов противника обычным вооружением, а «Статус-6», согласно описанию, должен доставить до цели ядерный боезаряд. Носителем этих аппаратов будут атомные подлодки спецназначения проекта 09852 «Белгород» и 09851 «Хабаровск».
Как СМИ, изложенные президентом проекты включены в госпрограмму вооружений до 2027 года, которая была подписана 14 декабря.
Зачем теперь потребовалось вносить изменения в стратегические документы, в каких направлениях возможны корректировки?
— По корректировке госпрограммы вооружения звучат разнонаправленные заявления, — отмечает ведущий знаток Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — С одной стороны, есть заявление Шойгу о необходимости увеличивать долю новейшего вооружения. С другой, Путин на встрече в Кремле с кандидатами в президенты РФ подчеркнул, что запланировано снижение оборонных расходов в 2018 и 2019 годах. «Это не приведет к каким-то проблемам в области обеспечения обороноспособности, потому что основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы», — сказал Путин.
Это звучит не очень оптимистично. В условиях нарастания международной напряженности сокращать военные расходы, я считаю, не разумно. Возможно, президент все еще находится под влиянием либерального лобби, которое ставит его перед выбором: либо увеличивать социальные расходы, либо военные. На мой взгляд, это похоже на шантаж.
— Этому выбору есть альтернатива?
— На деле, все должно идти одновременно: увеличение расходов на оборону должно помогать росту экономики страны и благосостояния граждан. Поскольку в этом случае увеличивается число рабочих мест, и растут зарплаты в оборонном секторе. В конечном итоге, это оказывает стимулирующее воздействие на всю российскую промышленность.
Недостаток денег в бюджете при таком подходе должен компенсироваться эмиссией и повышением налогов на богатых. Например, путем введения пресловутой прогрессивной шкалы, другими решительными мерами пополнения бюджета.
Но либеральное лобби видит ситуацию иначе: давайте увеличим расходы на здравоохранение и образование, а на военные нужды сократим, говорят либералы. Но в результате, я считаю, у нас не будет ни нормальной обороны, ни нормальной медицины. А будет активизация торговли с Западом, и продажа еще большего объема ресурсов на Запад.
— Как в реальности выглядит перспектива внедрения новейших вооружений, о которых Путин рассказал в Послании?
— Хотелось бы надеяться, что программы, озвученные президентом, будут осуществляться в достаточном объеме. Надо понимать: некоторым новейшим системам вооружений еще только предстоят испытания и переход к финальной стадии — промышленному производству. Это касается и «Сармата», и крылатой ракеты с ядерной силовой установкой.
Все эти проекты предстоит довести до ума, не теряя при этом боеспособности войск на нынешнем этапе. И такая ситуация, повторюсь, требует увеличения оборонных расходов.
— Шойгу поручил до 3 апреля представить предложения по корректировкам планов военного ведомства и госпрограммы вооружения, и до 20 апреля составить проекты соответствующих документов. Мы узнаем, какие конкретно изменения будут внесены?
— Вряд ли мы узнаем конкретику. Но главный индикатор будет один — снизятся ли в итоге расходы на оборону, останутся ли на прежнем уровне, или будут увеличены.
Путин, напомню, заявил, что изменения в кабинете министров РФ произойдут после инаугурации, и все «основные изменения, все изменения произойдут после инаугурации». Церемония же вступления в должность должна пройти 7 мая.
Думаю, после инаугурации прояснится и ситуация с расходами на оборону. Станет понятно, как изменится состав правительства — кто будет смещен, какие новые люди придут. Тогда будет ясным направление экономического курса, и связанные с ним приоритеты в государственном финансировании.
Я вполне допускаю, что Путин, говоря сегодня о снижении расходов на оборону, делает политический маневр в сторону Запада. Но пользы, на мой взгляд, такое маневрирование не принесет.