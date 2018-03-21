«Трамп — наш президент» — это самый успешный проект ФСБ за всю историю России.

«Не знаю, во сколько России обошелся проект под названием «Трамп – наш президент». Но я точно знаю, что это был самый крупный и самый успешный проект ФСБ за все годы российской истории, и деньги фактором не были. На такой проект «не жалко было» потратить «любые деньги», — об этом в «Обозревателю» рассказал американский историк Юрий Фельштинский.

По его словам, российское вмешательство в американские выборы нужно разбить на несколько составных блоков.

«Изначально проект заключался лишь в том, чтобы максимально навредить Хиллари Клинтон, с которой у Путина были свои счеты. После того, как Трамп был номинирован кандидатом от Республиканской партии, чисто пиарная игра Кремля против Клинтон приняла серьезный характер. На чашу весов было брошено абсолютно все — и Трамп победил, хотя с незначительным перевесом и благодаря особенностям американской избирательной системы», — подытожил Фельштинский.

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