Аналитические Сводки
|Декларация украинского кардиохирурга вызвала недоумение в Сети (инфографика)
|21.03.2018 11:58
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Все мы знаем, что зарплаты украинских врачей, даже занимающих руководящие посты, оставляют желать лучшего. И если врач чист «на руку», то многие блага остаются для него только в мечтах.
Чего не скажешь об известном кардиохирурге Борисе Тодурове. Согласно сообщению , его отчет о приобретениях за 2017 год заставляет задуматься о коррупционном «грешке» главы Института сердца.
Итак, прошлый год оказался более чем удачным для украинского госслужащего.
В частности, он обзавелся квартирой за миллион гривен, площадью 48 квадратных метров, жена же врача накануне новогодних праздников стала владелицей огромных апартаментов в элитном комплексе «Новопечерские Липки» (стоимость квартиры в 100 квадратных метров составляет более 200 тысяч долларов).
Помимо приобретенной в прошлом году недвижимости, у семьи Тодурова под Киевом имеются владения с озером общей площадью в 700 квадратов.
И в плане наличных Тодуровы тоже не бедствуют. Несмотря на ценные приобретения, сбережения оказались на месте (а это порядка 400 тысяч долларов).
Стоит отметить и тот факт, что жена кардиохирурга продала долю в медицинском центре «Агапит», при этом в декларации доход от отчуждения никак не указан.
Примечательно, что согласно декларации у Тодурова нет ни одной машины. Хотя при этом недавно врач рассказывал, что его дочь (кстати, работает в клинике отца) подарила ему Hyundai Tucson (цена машины стартует от 830 тысяч гривен).