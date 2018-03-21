Все мы знаем, что зарплаты украинских врачей, даже занимающих руководящие посты, оставляют желать лучшего. И если врач чист «на руку», то многие блага остаются для него только в мечтах.

Чего не скажешь об известном кардиохирурге Борисе Тодурове. Согласно сообщению , его отчет о приобретениях за 2017 год заставляет задуматься о коррупционном «грешке» главы Института сердца.

Итак, прошлый год оказался более чем удачным для украинского госслужащего.

В частности, он обзавелся квартирой за миллион гривен, площадью 48 квадратных метров, жена же врача накануне новогодних праздников стала владелицей огромных апартаментов в элитном комплексе «Новопечерские Липки» (стоимость квартиры в 100 квадратных метров составляет более 200 тысяч долларов).

Помимо приобретенной в прошлом году недвижимости, у семьи Тодурова под Киевом имеются владения с озером общей площадью в 700 квадратов.

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И в плане наличных Тодуровы тоже не бедствуют. Несмотря на ценные приобретения, сбережения оказались на месте (а это порядка 400 тысяч долларов).

Стоит отметить и тот факт, что жена кардиохирурга продала долю в медицинском центре «Агапит», при этом в декларации доход от отчуждения никак не указан.

Примечательно, что согласно декларации у Тодурова нет ни одной машины. Хотя при этом недавно врач рассказывал, что его дочь (кстати, работает в клинике отца) подарила ему Hyundai Tucson (цена машины стартует от 830 тысяч гривен).