

Хроническое замалчивание, которому подвергаются в значительной части постсоветской прессы неудобные для Запада вопросы и усиленно раскручиваются выгодные ему темы, наводит на грустные размышления о природе такой информационной избирательности «Общечеловеческая» пресса, издающаяся на русском языке, продолжает шустрить на разогреве темы так называемого «отравления Скрипаля». Новейший зигзаг «демократической мысли» по этому поводу выглядит так: «Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля» До этого с не меньшим энтузиазмом обсуждалась возможность провоза легендарной « чисто русской отравы» под кодовым наименованием «Новичок» в чемодане из города Москвы в город Лондон. Авторитетно обсуждался вопрос – не сильно ли воняет эта субстанция, чтобы её можно было незаметно пронести через таможню. На подтанцовке у этой свежераздутой сенсации подвизаются десятки, если не сотни, всевозможных экспертов, политологов и просто взволнованных пресс-секретарей. И все они безумолчно вещают, создавая у рядового «ситуайена» полное чувство, что в этом мире нет ничего важнее драгоценного самочувствия отставной козы барабанщика из британских секретных служб. Который еще даже не помер и скорее только уже не помрет.



Одновременно, другой не менее животрепещущей темой русскоязычного пресс-дискурса стала ситуация в сирийской Восточной Гуте. Естественно в ее импортной версии. Соответствующие СМИ не устают цитировать основных западных спикеров, расписывающих в цветах и красках как «эти несносные русские» совершают все мыслимые и немыслимые зверства в отношении мирного населения. При этом, альтернативная точка зрения на те же события представлена куда как более скромно. Лично я, например, наткнулся на очень небезынтересное выступление по этому поводу постпреда РФ при СБ ООН Василия Небензи где-то на задворках интернета чуть ли не через неделю после факта события.



И с удовлетворением зафиксировал, что позиция самой Российской Федерации по данному вопросу все-таки существует и она очень существенно отличается от усиленно тиражируемой прессой западной версии.



Оказывается, с точки зрения России, не Западу учить нас хорошим манерам в мировой политике. Потому что у него самого рыльце в пушку, причем по самое не могу.



Василий Небензя, постпред РФ в СБ ООН: «Послушайте вы, чемпионы человеколюбия, с чего вы вдруг вообразили, что обладаете исключительным правом читать нам лекции по гуманизму и свободе слова?

Для начала, именно в американских СМИ зарождаются все мировые фейки, вопрос только в том, где были все ваши пресс-службы, когда американская авиация стирала с лица земли Ракку? Где были все ваши стенания, после того как в этом городе не стало террористов, прошли месяцы, а он до сих пор не пригоден для жизни? Более того, к нам сейчас поступают новых сообщение о жертвах между мирного населения в результате авиаударов коалиции в провинции Дэйр-Эз-Зор. Это что, люди второго сорта для вас? Или гибель невинных людей от демократических бомб, это нечто несущественное и внимания не заслуживает? А может по-вашему, такая их смерть вообще почетна?»





Между тем, гражданский подвиг российского представителя в СБ ООН, не постеснявшегося на весь мир назвать вещи своими именами, остался едва ли не гласом вопиющего в пустыне, особенно на фоне бесконечного смакования «мейнстримовской» прессой и прочими записными спикерами мельчайших подробностей «дела Скрипаля» и ужасов Восточной Гуты.



А ведь это, согласитесь, несколько странно! Американцы превратили в сплошные руины самый крупный город восточной Сирии, а нашим журналистам, исправно ретранслирующим чуть ли не каждый американский визг по поводу Восточной Гуты, как будто и вовсе нет до этого никакого дела! Лично я вообще не помню никаких публикаций по этому поводу, хотя уверен – разоблачительного для США материала там горы. И не то, чтобы достать его совсем невозможно. Сегодня любую информацию можно просто купить.



Да что там Ракка! Кто-нибудь еще помнит, что в Ираке есть такой город - Мосул? Точнее был. Между прочим - с миллионным когда-то населением. И вот что с ним сделали те же херувимообразные американцы:



«Если до середины 2016 года с авиаударами (по Мосулу – ред.) было пусто, то потом — стало густо, поскольку этот город утюжили безжалостно и без передышки. О «хирургическом вмешательстве», которое обещало ВВС США, сразу же забыли, как только атакующие части наткнулись на жесткое сопротивление. Только за две недели марта 2017 года американцы нанесли 1400 бомбовых ударов по западной части мегаполиса, разрушив 10 тысяч домов. По оценке иракских чиновников, каждую неделю жертвами варварских налетов становилось до 500 человек убитыми, не считая раненных.



Независимые правозащитники называют еще более высокие цифры потерь. Напомним, сражение за Мосул длилось 9 месяцев. За это время, по отчету «Ассошиэйтед Пресс», от бомб и ракет погибли примерно 11 тысяч гражданских лиц, что составило примерно 9% от числа реальных жертв. Фактически масштабы гуманитарной катастрофы сокрыты, как минимум, в десять раз. Поскольку Вашингтон не брал в расчет неопознанные человеческие останки и не считал тех, кто погребен под руинами заданий»





Между прочим, Соединенным Штатам не составило никакого труда скрыть реальное число жертв мосульской трагедии. Во-первых, потому, что сама американская пресса, по понятным причинам, писала об этом предельно скупо. А все прочие писатели и другие уполномоченные граждане туда просто не совались, даже после того, как там уже перестали стрелять.



Отчего такое странное нелюбопытство? Отчего любые, даже самые кровавые и жуткие преступления американской военщины, тысячами отправляющей на тот свет мирных граждан, сразу забываются и остаются безнаказанными? И в то же время один отравившийся черт знает чем, да и то, к сожалению, не до конца, изменник Родины, уже две недели держит в состоянии близком к эпилепсии всю мировую прессу и едва не накликал мировую войну!



Корректный ответ на этот отнюдь не малосущественный вопрос может быть только один. Означенная «мировая пресса» раскручивает и раздувает только те темы, которые ей поручают сделать мировыми хитами её собственные хозяева. И они же требуют от нее закрывать глаза на любые факты и события, которые не вписываются в их понимание актуальной повестки дня для только мира.



Кто именно контролирует основные глобальные медиа – все эти бесчисленные ройтерсы, таймсы, си-эн-эны, блумберги, и прочие франс-прессы вполне бесспорно - их контролируем не мы. В смысле не Россия. И вроде бы – ну и Бог с ними! Но вот какая штука. Очень существенная часть прессы, которую, мы, вероятно, по природной наивности, считаем нашей, повторяет эту явно не нашу повестку дня, что называется - в режиме репродуктора, то есть слово в слово. И сразу закрывает свои, а заодно и наши глаза на те вещи, которые на Западе считаются необязательными для нашего внимания.



Хорошо конечно, что в России есть такие отчаянные патриоты, как посол РФ в ООН Василий Алексеевич Небензя. Но если в то время, когда он будет в ООН рубить очередную правду матку на тему инфернальной подлости Запада, остальной малохольный политикум, вкупе с такой же хитрросделанной прессой, будет крутить на языке тему какого-нибудь очередного подсунутого Западом Скрипаля, то мы, образно говоря, далеко не уедем и много не навоюем. Тот, кто владеет информацией – владеет миром. А тот, кто ей не владеет, и вовсе в этом мире отсутствует. Как бы он не тужился доказать обратное. Ибо данную «мировые» СМИ просто не заметят. Автор: Юрий Селиванов «Общечеловеческая» пресса, издающаяся на русском языке, продолжает шустрить на разогреве темы так называемого «отравления Скрипаля». Новейший зигзаг «демократической мысли» по этому поводу выглядит так: «Скрипаля могли отравить через вентиляционную систему автомобиля» До этого с не меньшим энтузиазмом обсуждалась возможность провоза легендарной « чисто русской отравы» под кодовым наименованием «Новичок» в чемодане из города Москвы в город Лондон. Авторитетно обсуждался вопрос – не сильно ли воняет эта субстанция, чтобы её можно было незаметно пронести через таможню. На подтанцовке у этой свежераздутой сенсации подвизаются десятки, если не сотни, всевозможных экспертов, политологов и просто взволнованных пресс-секретарей. И все они безумолчно вещают, создавая у рядового «ситуайена» полное чувство, что в этом мире нет ничего важнее драгоценного самочувствия отставной козы барабанщика из британских секретных служб. Который еще даже не помер и скорее только уже не помрет.Одновременно, другой не менее животрепещущей темой русскоязычного пресс-дискурса стала ситуация в сирийской Восточной Гуте. Естественно в ее импортной версии. Соответствующие СМИ не устают цитировать основных западных спикеров, расписывающих в цветах и красках как «эти несносные русские» совершают все мыслимые и немыслимые зверства в отношении мирного населения. При этом, альтернативная точка зрения на те же события представлена куда как более скромно. Лично я, например, наткнулся на очень небезынтересное выступление по этому поводу постпреда РФ при СБ ООН Василия Небензи где-то на задворках интернета чуть ли не через неделю после факта события.И с удовлетворением зафиксировал, что позиция самой Российской Федерации по данному вопросу все-таки существует и она очень существенно отличается от усиленно тиражируемой прессой западной версии.Оказывается, с точки зрения России, не Западу учить нас хорошим манерам в мировой политике. Потому что у него самого рыльце в пушку, причем по самое не могу.Между тем, гражданский подвиг российского представителя в СБ ООН, не постеснявшегося на весь мир назвать вещи своими именами, остался едва ли не гласом вопиющего в пустыне, особенно на фоне бесконечного смакования «мейнстримовской» прессой и прочими записными спикерами мельчайших подробностей «дела Скрипаля» и ужасов Восточной Гуты.А ведь это, согласитесь, несколько странно! Американцы превратили в сплошные руины самый крупный город восточной Сирии, а нашим журналистам, исправно ретранслирующим чуть ли не каждый американский визг по поводу Восточной Гуты, как будто и вовсе нет до этого никакого дела! Лично я вообще не помню никаких публикаций по этому поводу, хотя уверен – разоблачительного для США материала там горы. И не то, чтобы достать его совсем невозможно. Сегодня любую информацию можно просто купить.Да что там Ракка! Кто-нибудь еще помнит, что в Ираке есть такой город - Мосул? Точнее был. Между прочим - с миллионным когда-то населением. И вот что с ним сделали те же херувимообразные американцы: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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