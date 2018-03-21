Как известно, недавно старый новый президент РФ принимал множество поздравлений от лидеров стран мира. Причем звонков было так много, что не хватило бы пальцев на руках, дабы всех их сосчитать… Ну, а с ногами бы вполне обошлись.

В частности, вчера Путина поздравили лидеры непризнанной Абхазии, Азербайджана, Армении, Боливии, Венесуэлы, Кубы, Сирии, Ирана, Сербии, Беларуси, Китая, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Таджикистана и Японии. Так же звонил Путина и президент Франции Эммануэль Макрон, правда, если внимательно прочесть пресс-релиз Елисейского дворца, то по тексту понятно, что хитрый Эммануэль желал только хорошего российскому народу.

Интересный финт вышел с руководством Германии. В частности, первым Путину позвонил старый друг, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и лишь потом стало известно, что и Ангела Меркель поздравит президента РФ, но чуть позже… телеграммой… если захочет. В итоге фрау захотели, и сухой текст поздравления появился на сайте Бундестага.

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Но, интереснее только то, что сейчас все российские СМИ гудят относительно полного игнорирования победы Путина Белым домом. Как же так, лучший друг Владимира Владимировича, Дональд Трамп, полностью абстрагировался от всеобщего ликования и апофеоза четвертого-пятого срока!

Что же, из только вышеизложенного очень хорошо выкладывается пазл окружения Путина. Тоталитарные Беларусь и Иран, нищая-богатая Венесуэла, пресмыкающаяся Сербия, зависимая Сирия и Армения, заинтересованный в российском оружии Азербайджан и т.д. У всех свои интересы и схожие с кремлевским, антидемократические режимы. Считанные представители ЕС позвонили диктатору и то по нужде, ибо Нормандский формат обязывает. Но больше всех порадовал Трамп. Что называется – серпом по… сердцу!

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