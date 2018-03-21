Вчера побывал на встрече нашей паралимпийской сборной.

Честно говоря, думал, что проспал, но решил все-таки ехать и лишний раз убедился — опоздать на официальные мероприятия в Украине — нельзя.

Но это так, ремарка профессионального организатора. Людей сперва было немного. Много подошло потом, видимо опытные.

Пока что каналы развлекаясь интервью.

Встречающие ждали

Было много шариков, плакатов, игрушек.

Организаторы взяли слово и сказали, что в этот раз решили встречать не у трапа под снегом, а в помещении, за что им огромное спасибо.

Пообещали недолгие речи и запустили заставку на оставшийся час времени. Девушка справа — сурдопереводчик, их работало несколько.

Встречающие.

В перерыве ведущая брала интервью.

Особый восторг у нее вызвал Ждун.

Сразу несколько спортсменов поехало на паралимпиаду от Университета «Украина»

Вот прилетели ребята, но пришли куда-то в сторону.

Военные встречают своих

И вот, наконец-то они идут!

Снимать невожможно — «профи» с выпученными глазами отталкивают друг друга и заслоняют картинку.

Спортсмены сели на умышленно подготовленные стулья.

Кажется, прессы было не меньше, чем паралимпийцев.

Исполняется Гимн Украины



Вышел Гройсман. Вообще, надо сказать что чиновники говорили по делу и коротко. Им не раз хлопали, видимо они таки что-то делают для паралимпийского движения, а не просто лясы точат. Поразило, что Гройсман сказал, что в этом году первый раз паралимпийцам платят столько же, сколько и олимпийцам, раньше платили меньше. Честно говоря, не знал, это какой-то еханый стыд же… Сказал, что Кабмин работает над свободным перемещением по стране людей с особыми потребностями.

Министр по делам молодёжи и спорта сказал, что уже все выплаты спортсменам прошли, отметил, по Маргарет Тетчер — что это не какие-то там «бюджетные средства», это средства украинских налогоплательщиков, переданные как благодарность и признание заслуг перед Украиной.

Игра теней. Касания руками.

А вообще,Валерий Сушкевич, глава Паралимпийского Комитета Украины, рассказал, что спортсмены имели огромную волю к победе, о чем говорит 17 4-х мест. (Всего сборная привезла 22 медали).

Не совсем корректно, против регламента, были в последний момент допущены российские спортсмены из допингового списка. Пожалели — и это не смотря на многочисленные скандалы не только с допингом, но и с российскими псевдо-паралимпийцами, которые имеют проблемы только по справкам. Но и 6 место в командном зачете — это круто. Во время пересадки в Нидерландах, после встречи своих спортсменов, все, включая высших лиц остались, чтобы поприветствовать нашу сборную. Еще Валерий поблагодарил Премьера за строительство современной тренировочной базы для параатлетов.

Исполнили «We are the champions!» Queen

Наши самы большие медалисты — по 6 медалей у каждого.

Посвятили свои победы бойцам АТО.

Встреча

При попытке снять групповое фото был чуть не затоптан «профессиональными» операторами. Но атмосфера всё равно классная! :)

Ну а потом все смешались. Фото почти без комментариев.

Отец…

А почему этот микрофон твердый, а тот — мягкий?

— Я?! Да никогда!

Вот это группа поддержки! Цветы, шарики, плакат и футболки!

На этом всё.

Слава Україні!

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