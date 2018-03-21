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|Украина официально разорвала программу экономического сотрудничества с Россией
|21.03.2018 13:47
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Правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, предусматривающую устранение торговых барьеров и сотрудничество в энергетическом секторе.
Как передает информационное агентство УНИАН, соответствующее решение было включено в повестку дня и одобрено членами правительства.
Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы была разработана во исполнение решения от 17 мая 2010 года, принятого тогдашними президентами РФ и Украины Дмитрием Медведевым и Виктором Януковичем.
В частности, документ определяет восстановление репутационных потерь в результате конфликтов между сторонами в 2006-2009 годах по условиям транзита газа как наиболее важную задачу, наряду с отменой взаимных ограничений торговли.
В 2014 году параллельно с военной агрессией в отношении Украины Российская Федерация начала и торгово-экономическую войну, введя эмбарго на ряд чувствительных товаров украинского экспорта. Украина применила ответные меры. С 2014 года доля России в украинском экспорте снизилась до 9% с почти 30%.