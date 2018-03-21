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|В РФ на свалке произошел выброс сероводорода: госпитализированы десятки школьников, — СМИ
|21.03.2018 14:05
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Более 20 учеников одной из школ в Волоколамске госпитализированы, предположительно, после сильного выброса сероводорода на свалке «Ядрово».
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в экстренных службах, пишет Newsader.
«Учителя обратили внимание на то, что дети стали плохо себя чувствовать, и вызвали врачей. Медики приняли решение госпитализировать 23 учеников с признаками отравления. При этом информация ряда СМИ о том, что в школе распылили газовый баллончик, не нашла подтверждения. Очевидно, причина — резкий запах сероводорода», — сказал источник СМИ.
В свою очередь заместитель начальника управления образования Волоколамского района Екатерина Волкова также сообщила, что «в городе произошел сильный выброс, предположительно, сероводорода».
«Мы считаем, что причина — свалка «Ядрово», никаких ЧП в школах не было. Нескольким ученикам стало плохо из-за резкого запаха сероводорода, и им прямо в школу вызывали скорую», — сказала она.
По ее словам, «ситуация находится под контролем, все службы оповещены о сложившейся ситуации — и Министерство образования РФ, и МЧС».