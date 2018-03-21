Ну что, все порадовались рейтингам? Я думал написать этот пост после выборов, но появился такой хороший повод.

Некоторых, уверен, сильно порадовал рейтинг Президента в опросе КМИС. Ура. Победа так близка. Я еще понимаю, чему радуются сторонники ЮВТ, но остальные — вы чего? Вам же ничего не светит. Если между вас есть настолько интеллектуалы, что читали «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, то должны помнить описанные там эксперименты по выводу кадавров — всем неудовлетворенного, неудовлетворенного желудочно и универсального потребителя, исполина духа. Про последнего Роман Ойра-Ойра говорил: «Вы программируете стандартного суперэгоцентриста. Он загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство, закуклится и остановит время». Слегка перефразируя, можно сказать, что ЮВТ — конечно исполин духа, суперэгоцентрист и властно неудовлетворенная. Она загребет всю власть, до которой сможет дотянуться, а потом остановит время — чтобы это всё не растерять. Попутно уничтожая всё, что может этому помешать. Брежневский застой помните? Так это были цветочки. Сперва, как помните, должен быть 33-й, 37-й, и все положенное по списку. Ну и первые в зоне поражения — это тот самый список КМИС. И журналисты.

Журналисты — это отдельная тема. За время Кучмы и Януковича мочить власть было опасно, следовательно все, кто на это решался автоматически получали ореол борца и американские гранты. Власть Порошенко мочить было легко и безопасно, а ореол и гранты всё еще полагались. Поэтому вся журналисткая братия активно этим и занялась, ведь их страсть к баблу превосходит только стасть к копанию в говне, которое у них всегда с собой на тот случай, если не найдут. А гранты теперь полились рекой не только от США, но и от россии. Как же не заработать. Что-ж, разве можно запретить свободной прессе мочить власть? Ведь у нас свобода — хочу мочить власть — буду мочить, а больше никого не хочу — и не буду. Свобода, бля. Так постарались, что европейцы и американцы в ужасе за год до выборов отменили все гранты — и вам и партиям-популистам. Я вот только хочу зафиксировать — когда при следующем Президенте вас начнут тупо п@зд@ть в подворотнях трубой по еб@лу — вы вспоминайте как ругали эту власть за утеснение журналистов и беспредел на улицах. И не жалуйтесь. А если уж совсем припечет — вы ко мне приходите, я добавлю. Потому что каждому по делам его, хотя куда уж там — вас же быстро сметет по политическим убежищам — там ведь тоже гранты платят — и США и россия. Все будет хорошо — у вас, правда? Но вы не виноваты же. Это же народ любит читать про зраду и не любит про перемогу. А кто вы такие, чтобы менять его пристрастия. Лидеры мнений? Не, что вы, мы люди маленькие, шли на поводу у народа, а он такой…

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Что сказать вам, мои дорогие простые избиратели, народ. Вы тоже ни в чем не виноваты. Вас обманула пресса. Ну откуда вы могли знать… (я плланирую повторно опубликовать этот текст года через три, там этот абзац вам пригодится). Но только одну фразу я хочу вычеркнуть — я за нее не голосовал. Не, не прокатит. Я помню времена, когда Юля то была Премьером, то не была, то давала доплаты, то инфляция. И очень умные вменяемые люди были то за нее, то против, то опять за, то снова против. И каждый — каждый! раз они говорили — не. Никогда мы не были за (против). Тут случай иной — Гугл и ФБ всё помнят, удаляй-не удаляй. Так что то, что вы захотели Юлю Президентом уже не стереть, даже топором. И еще сюрпиз — вы неожиданно станете провласными. Блогерами, или просто людьми — но вы теперь за власть. Да, ответственность всё равно будет лежать на всех — но на вас — особенно. Да, первое время вы будете валить всё на папередников. А оставшиеся три года на кого? Опять на папередников? Которые за четыре года страну развалить не смогли, а при вашей власти смогли? Какие могущественные, ёпыть. А вот ваша власть в таком случае будет выглядеть слабой и никчемной, так что заранее заготавливайте оправдашки. Ну и не сильно-то роток раззявайте, ведь обещаное снижение налогов и повышение пенсий — это инфляция. Ручное управление и разорение олигархов — смерть бизнесу. И вашим рабочим местам вместе с ним. Разные тарифы на внутренний газ и на внешний — коррупция и подорожание производства и снова инфляция. Это в оппозиции легко кричать про зубожилый народ, а у власти оно всё иначе выглядит. Экономика она, знаете ли как жесткий механизм — тут надавишь, там вылезет, как ни старайся. Это я к тому, чтобы вы не сильно разочаровывались. И еще — если вы даже вдруг прозреете, и не пойдете на выборы — то уже поздно. Вы уже натворили делов — и это уже не исправить.

Не, если Юля вдруг окажется идеальным Президентом при котором Украина будет расти вверх — я первый скажу — был неправ, как все хорошо. Но это чудо из того же раздела как поднять экономику до европейской за 70 дней. Впрочем, зрадофилы в чудо верят. Они не хотитят пахать как европейцы на своё экономическое чудо — как пахали 25 лет немцы, как пахали 10 лет японцы, как пахали 20 лет прибалты и поляки. Им «просто хочется» жить хорошо прямо сейчас, но не хочется ничего для этого делать и следовательно их так легко купить на обицянки-цяцянки. Так же, как сто лет назад украинский народ купился на «отобрать и поделить» большевиков. Жаль, память оказалась короткой.

Не думайте, что я не вижу недостатков и недоработок у текущей власти — их ого, как хватает. Но я понимаю, что в стране, где почти каждый первый отдельно взятый представитель народа, при назначении на должность в первую очередь думает, как бы чего сп@зд@ть, иначе вряд ли может быть. И у новой власти будет еще хуже — потому что уткнутся в тоже самое — нет людей, а лучших уже взяла на работу текущая власть и вряд ли их возьмут в новую. Но наличие недоработок и ошибок — это не повод мочить власть за всё, что она делает — и за плохое и за хорошее, выворачивая смысл наизнанку. Плохое всегда можно найти. Помните как том же «Понедельнике…» директор института отошел от дел, потому что нашел универсальную формулу, позволяющую делать любое волшебство, но с условием что оно не причинит вреда ни одному существу на земле, а он не смог себе такое представить? Что ни делай — доеб@ться всегда есть к чему, особенно когда доеб@ться очень хочется. Поведение гопника, уж простите за правдивость. Только гопнику нужен повод оправдать грабёж, а зрадофилу — обвинить в своих проблемах кого угодно, кроме себя. А еще проще хорошее просто не замечать, ведь можно наткнуться на примеры таких же простых людей, которые занимаются делом и у них всё хорошо, а это удар по самолюбию. Пост про парлимпийцев неинтересен, там нет зрады, там власть сделала всё правильно, а инвалиды стали олимпийскими чемпионами.

Но вот людям, которые обещают сделать чудо я не верю, как не верю цыганам на улице. Причем в тех редких случаях, когда популисты раскрывают свои способы, это как раз и оказывается «отобрать и поделить». Неужели 70 лет совка не доказали никому, что это путь в дикие времена? Вы понимаете, что это не игра, это ваша жизнь? Вы сейчас отдадите цыганам всё что имеете за сладкие слова, а потом придет отрезвление. И опять у вас, взрослых людей, будут виноваты кто угодно, но не вы.

Впрочем, есть еще одно «но». Цифры КМИС мало того, что имеют слабую достоверность, показывают еще одно. С такими величинами они ни о чем не говорит и все будет решать выбор людей прямо на участке и второй тур, а там расклады будут совсем иными. Поэтому надежда есть, хотя и не очень большая.

Этот год будет очень интересным.

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