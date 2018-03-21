Как я часто писал, банковский кризис в РФ продолжает косить стройные ряды кредитных организаций. И если 2014 и 2015 гготличались крахом мелких и средних банков, с 2016 года начались обвалы топовых организаций. Героем же сегодняшнего дня стал четвертый по размерам активов и первый по объемам кредитования АПК РФ “Россельхозбанк”.

Так, РСХБ обратился к государству за помощью, имея за 2017 год убыток в размере 19,5 млрд рублей и общую, накопленную, поддержку от государства в размере 300 млрд, а проблемных кредитов с задолженностью свыше 90 дней на сумму более 340 млрд рублей. Только в прошлом году, на поддержку банка Кремль выделил 50 млрд руб, однако, как показала практика и этого не хватает для того, что бы данная кредитная организация оставалась на плаву благодаря собственным ресурсам.

На пользу банка играет то, что он на 100% принадлежит государству, но ежегодное высасывание средств из бюджета для поддержания умирающего не может не радовать, ведь десяток другой млрд, отправленный не на сварку танков, а в банковскую черную дыру это именно то, что нужно в условиях обострения реваншизма.

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