|Крым: когда что-то пошло не так, — блогер
|21.03.2018 15:17
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В школах Керчи «классный час» сегодня посвящён топ-теме русистов — «Присоединение Крыма к России» и дети, по желанию, составляли проекты и зачитывали их при всём классе, на восторг классному руководителю.
Но что-то пошло не так…
Девочка, с интонацией, зачитывает свой проект и вот доходит до места:
«…Крым был присоединён незаконно, войска рос федерации захватили здание парламента Крыма…», кл. рук. словом и жестом остановила ученицу.
Другая девочка подготовила проект, который начинался с того, что президент Украины янукович был отстранён от занимаемой должности, после протестов по всей стране…
И здесь пришлось прервать, и как русистская рука учителя не сопротивлялась, а в дневник была записана благодарность за старание.
Дети составляли проекты, пользуясь помощью интернета. Вот что значит попасть в правильное инфополе.
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