Сценарий встречи Путина, Трампа и Ына: чтобы хвост не вилял собакой, надо чаще встречаться

Александр Халдей

Со стороны Трампа это очень мужественный шаг, учитывая, какой травле он подвергается дома за каждый взгляд в сторону Путина. Теперь после Трампа, Меркель и Цзиньпина о других можно не думать. В интересном положении оказались Польша и прибалтийские лимитрофы. Шеф поздравил, а они что – умнее шефа быть хотят? Отмолчатся? Хамство уже в отношении Штатов. Или резко побегут поздравлять? Потеря лица. Как бы они ни сделали – им всё будет во вред.

Глупо будет выглядеть и Англия после поздравления Трампа – поздравлять некстати, а не подправлять – вызов Трампу и своеволие. Это уже выглядит наглостью по отношению к США. В общем, в довольно глупом положении все американские шестёрки. Но это их доля такая – не беги вперёд паровоза.

«- Товарищ майор, а крокодилы летают?

- Ты что, дурак? Нет, конечно.

- А товарища генерал сказал, что летают!

- А-а, ну конечно летают, только низэнько-низэнько!»

Трамп не просто поздравил Путина, но и намекнул, что они в скором времени могут встретиться, чтобы обсудить все проблемы и снять по возможность напряжение вокруг Украины, Северной Кореи и Сирии. Даты он не назвал, но выводы просятся сами: в ближайшем времени не будет войны в Сирии, на Донбассе и в Корее. Стороны попробовали друг друга на зуб, убедились в том, что никто слабины не даст и теперь настал психологический момент для нормальных переговоров – пока не заигрались и дров не наломали. Ибо Россия потопленные корабли переживёт, а Америка нет. Тут цена вопроса совсем другая. Блефы кончились, настаёт время торгов.

А для торгов нужно Трампу закончить некоторые кадровые перестановки. Он только начал их совершать. И если удастся не дать втравить Британии и Израилю США и Россию в прямую войну в Сирии, то где-то к лету может созреть возможность встречи – после Чемпионата мира по футболу все силовые провокации потеряют смысл полностью. Они уже и сейчас потеряли смысл – Олимпиада прошла, Путина выбрали, а Чемпионат мира по футболу уже не повлияет ни на что. Так что можно будет и поговорить потом – если Трампу удастся на время от хвоста оторваться.

Некоторые оптимисты считают, что было бы здорово Владимиру Путину, Дональду Трампу и Ким Чен Ыну встретиться во Владивостоке. Всем близко и по времени легче. Да, красивая идея – но ведь не дадут. Прежде только, встреча на земле Путина даст ему сильное позиционное преимущество, и Трамп на это не пойдёт. Не светит Владивостоку стать второй Ялтой. Для этого надо Третью мировую войну выиграть. А это невозможно в ядерный век. Так что придётся встречаться где-то на третьей территории. Может и втроём с Кимом. Но встреча будет сумбурной – так много накопилось вопросов и так мало для этого времени!

Когда стало ясно, что завтра войны не будет, можно немного расслабиться и даже пошутить. Представить себе эту встречу.

- Ну, наконец-то! Дональд, ты знаешь, для меня невозможного мало, но за все 29 лет у меня не было такого, чтобы я так долго ждал встречи с американским президентом и так долго не мог с ним встретиться!

- Владимир, ты себе не представляешь, как они там все меня достали! Еле вырвался…

- Я представляю…

- Нет, ты не представляешь! Это невозможно представить! У тебя такого и близко нет! Если бы ты знал, как я тебе завидую… Ты счастливый.

- Ты проверял, они тебе в пиджак прослушек не навтыкали?

- Да вроде нет… (Хлопает по пиджаку и брюкам). Не знаю. Достали.

- Может, пусть мои ребята посмотрят? Для спокойствия?

- Ну, Владимир, ты меня уже совсем недооцениваешь…

- Да нет, я тебе спокойствия хочу. Времени мало, а поговорить надо о многом, когда я тебя второй раз увижу?

-Да, верно, давай сразу к делу. Слушай, я тебя прошу, пойми меня – мы в Сирии давно вложили деньги в некоторые нефтяные заводы. Много вложили. А этот твой… этот твой Асад всё национализировал, то есть просто отнял, кинул нас, ты понимаешь? На деньги наши кинул. Меня выбрали нефтяники. Я им должен. Я просто не могу уйти и не вернуть им их имущество.

- Подожди, я не понял – так кто тебя выбрал?

- Нефтяники. А что?

- Ничего, просто тут меня упрекают…

- Владимир, не подначивай. Я понял. Нет, меня выбрали нефтяники.

- Ты это сюда говори – (показывает на лацкан пиджака Трампа). - И что ты хочешь?

- Пусть моим людям Асад оставит их нефтяные заводы.

- Я поговорю. Но ведь для этого ты захочешь своих людей ввести в его правительство?

- Конечно.

- И они будут там работать против Асада?

- Конечно. Ничего, пусть шевелится. Стройнее будет. Зато мы договоримся. Я по-другому не могу, ты же понимаешь. По-другому – это война. Ни мне, ни тебе это не надо.

Ким Чен Ын:

- Извините, я понимаю, вы давно не виделись. Но, может, я тоже как-то поучаствую?

Трамп:

- Ким, извини. Ты молодец, ты всё правильно понимаешь. Дай нам ещё минут десять – и мы всё решим, ты не беспокойся. Твои вопросы мы решим. Хочешь русского мороженного? Си Цзиньпин вон любит его.

Путин:

- Да, товарищ Ким, вы извините, мы совсем заговорились. Подходите к нам, не стойте там в стороне.

- Владимир, уговори его, пусть он не ставит меня перед миром в идиотское положение со своими ракетами…

Так или примерно так могли бы протекать переговоры трёх президентов, довелись им встретиться под этим небом хотя бы на пару часов. Многие вопросы можно было бы решить. Мир вздохнул бы спокойнее. Он ждёт от лидеров двух курпнейших ядерных держав мира и спокойствия. Цепляется за любой милостивый жест как за соломинку. И простая телеграмма Трампа Путину позволяет им на это надеяться.