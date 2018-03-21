Об Алексее Савченко, нынешнем председателе Николаевской ОГА, страна узнала благодаря его многочисленным грамматическим ошибкам, которые он допустил, участвуя в конкурсе на должность главы области. Кроме того, кандидат отвечал на вопросы письменного тестирования с прямо таки нечеловеческой скоростью.

Мы все посмеялись, а кикбоксер и самбист, прежний хозяин футбольного клуба Десна между тем стал победителем конкурса и занял должность председателя ОГА.

Про военного летчика Владислава Волошина страна узнала в жарком во всех отношениях августе 2014. Тогда два самолета СУ-25 имели задачу уничтожить силы российских военных и пророссийских боевиков, которые перекрыли путь выхода из Иловайска нашим военным. Однако самолет Владислава СУ-25М1 был поражен и потерял управление.

Владиславу удалось катапультироваться. О том, как он, раненый, четверо суток выбирался из ловушки к своим, можно снять сериал.

Прошло почти четыре года.

Алексей Савченко сейчас на больничном.

Владислав Волошин сейчас мертв.

А между этими годами глава ОГА Савченко продолжал радовать страну то своим перебитым носом, то своей абсолютно глупым публичным поведением, и принятием решений, к которым всегда был целый ряд вопросов.

Волошин за это время уволился из Воздушных сил. Пережил обвинения в причастности к сбиванию малайзийского Боинга (полностью опровергнутого нидерландской комиссией), а в декабря 2017 года стал и.о. генерального директора КП «Николаевский международный аэропорт».

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Скандалы вокруг Николаевского аэропорта в публичном пространстве часто связывали с особой Савченко и его окружением.

После самоубийства Владислава Волошина об этом прямо говорят николаевцы. Знакомые погибшего Владислава не исключают, что причиной самоубийства стали именно тендерные схемы, которые возникли во время ремонта аэропорта. И давление со стороны окружения Савченко. Тот тендер, который навязывала власть, никто проводить не хотел – ни предыдущий директор, ни погибший Волошин.

Более того, предыдущего директора Михаила Галайко арестовали в кабинете все того же пресловутого Савченко. Якобы за взятку для Савченко. Вроде директор пытался продлить свой договор на работу.

Николаевский журналист Андрей Лохматов писал о сомнительных схемах и липовых тендерах. Более того, именно он опубликовал переписку Волошина в Whats App, где последний жаловался по поводу давления главы ОГА Савченко. В их переписке были такие фразы: «Я его не боюсь. Детей как-то без отца не охота оставлять. Хотя суицидальные наклонности мысли меня уже неделю НЕ покидают».

Я читала раньше тексты журналиста Андрея Лохматова и юристки Татьяны Локацкой. Ситуация была своевольной, наглой и довольно прогнозируемой в своей вседозволенности.

Я смотрела сегодня репортаж телеканала 1 + 1, где заместитель директора, адвокат, председатель профкома аэропорта открыто говорят о давлении на Волошина. Сомневаюсь, что погибший имел прямое отношение к тендерам вообще. Но то, что в Николаеве происходил какой-то бред, это факт.

И как-то мне даже не хочется касаться темы этих конкурсов на топ-должности в стране с совершенно прогнозируемым результатом. И не хочется писать в очередной раз о политической ответственности и президента, и премьер-министра.

Но мне хочется задать один-единственный вопрос: где вы берете таких, как Савченко? Видимо, он еще один из лучших там, где вы их берете?

Конечно, началось расследование гибели Волошина. СМИ пишут, что расследование возглавляет Юрий холод. Тот самый, что по данным СМИ, несколько лет назад работал вице-президентом Авант-Банка, где в 2011-2012 годах председателем правления был нынешний глава Николаевской Савченко. Теперь думаю, надо нам переживать по поводу того, что ребята проведут беспристрастное следствие?

На самом деле Влад Волошин хотел летать. Его знакомые волонтеры даже предлагали собрать деньги, чтобы тот имел возможность переучиться на гражданского пилота и получить лицензию. Отказался.

Весной 2017 все-таки отучился в Кропивницком. Оставалось отлетать на тренажере, чтобы получить лицензию коммерческого пилота. Говорят, это стоит 10 000 евро. Которых у него, бывшего жителя Луганщины, не было. Как и жилья в Николаеве, где он жил с женой и двумя маленькими детьми.

Владислав Волошин. 29 лет.

Мог бы жить, растить детей, жарить мясо, пить вино, ходить в кино, смеяться с друзьями, любить жену, летать.

Из этого только осталось только одно – улетел.

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