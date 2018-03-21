Москва считает террористическим актом против россиян набег на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Британии.

Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, передает

«На двух российских граждан на территории Великобритании совершено набег. Предоставьте нам все данные по поводу этого, мы считаем, террористического акта против российских граждан на территории Великобритании. Нам ничего не дают. Нам говорят про какого-то «Новичка», про какое-то набег со стороны России на Великобританию. Еще раз повторю — двое российских граждан подвергнуты нападению на территории Великобритании», — сказал Ермаков на брифинге.

Позже, в России заявили, что Великобритания занимается экспериментами с химоружием и готовится к ликвидации нервно-паралитического вещества «Новичок».

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