Народный депутат, руководитель общественного движения «ДІЯ» Дмитрий Ярош поддержал главу Николаевской ОГА Алексея Савченко.

Свою поддержку Ярош высказал на своей странице в , пишет издание Левый Берег.

«Алексей, брат! Идя на должность председателя Николаевской ОГА, ты знал, что берешь на себя тяжелый крест… Вот и сейчас Бог дает тебе еще одно испытание. Уверен, что ты его с достоинством выдержишь, ты — воин. Знай, что мы, добровольцы, ценим все, что ты делал и делаешь для утверждения и развертывания добровольческого движения как на фронте, так и в тылу. И чтобы там ни было, мы будем идти в одних рядах до Победы, до обретения Украинского Самостоятельного Соборного Государства. Ведь, собаки лают, а караван идет…», — написал он.

«P.S. И еще одно. НЕ оправдывайся. Просто делай то, что должен», — добавил Ярош.

Напомним, в декабре прошлого года общественный совет при Николаевской ОГА выразил недоверие Савченко. Его обвинили в кадровой неразборчивости.

21 марта националисты провели акцию у Администрации президента с требованием уволить Савченко. Участники акции считают, что действия Савченко могли привести к самоубийству директора Николаевского международного аэропорта, участника боевых действий на востоке Украины, летчика Владислава Волошина.

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