Уинстон Черчилль был мастером острого и меткого слова. Один раз он замечательно прошелся по Хрущеву, заметив, что «Хрущев является единственным в истории человечества политиком, который умудрился объявить войну мертвецу.

Но самое забавное даже не это, а то, что Хрущев эту войну проиграл».

И это справедливо. Все попытки свалить всё на Сталина успехом не увенчались. Хотя был и XX съезд, и вынос Сталина из Мавзолея…

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