Вдруг получится Майдан?

Российские оппозиционеры и националисты в настоящее время готовятся к проведению межрегиональных протестов в день инаугурации президента Владимира Путина.

При этом один из лидеров российских националистов Владимир Басманов уже объявил, что комитет "Нация и свобода" (КНС) "готов поддержать протестные выступления и других политических сил в связи с фальсификацией выборов, если таковые будут анонсированы нашими союзниками".

Сообщается, что проведение акций не исключает и несостоявшийся кандидат в президенты Алексей Навальный. А основатель "Открытой России" Михаил Ходорковский уже пообещал правовую поддержку всем, кто может быть задержан

В свое время Навальный - вместе с погибшим в 2015 году Борисом Немцовым и координатором "Левого фронта" Сергеем Удальцовым - был инициатором многотысячной акции протеста 6 мая 2012 года. Сразу после нее Следственный комитет возбудил «болотное дело», фигурантами которого стали десятки человек, получившие реальные сроки заключения.

Со своей стороны, Ходорковский не исключил, что его организация присоединится к протестам, если они, конечно, будут. "Наша часть работы при массовых акциях - защита прав задержанных. Решения по организации уличных акций принимают региональные отделения. Мы определимся с позицией на конференции 25-26 марта в Вильнюсе", - заявил он.

Предполагается, что инаугурация пройдет в первых числах мая. Вопрос о том, присоединятся ли к антипутинским протестам бывшие кандидаты в президенты от оппозиции, которые и оказались главными проигравшими мартовских выборов, пока остается открытым.

Сопредседатель Партии перемен Дмитрий Гудков не исключил, что новая политструктура, созданная им вместе с Собчак, все-таки может присоединиться к таким протестам, но подчеркнул, что организовывать "акцию на пять человек" смысла нет, необходимо договориться о консолидированной позиции со всеми.

В "Яблоке" пояснили, что решение относительно признания итогов выборов, на которых Явлинский набрал 1% голосов, будет принято по итогам заседания политкомитета партии. Зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин высказался в том духе, что ПАРНАС подавать заявку на акцию против инаугурации Путина не планирует, однако присоединится к мероприятию, если на нем "будут продемонстрированы единство и консолидация оппозиции".

В ПАРНАСе добавили, что кандидаты от оппозиции готовились к собственному проигрышу задолго до дня голосования. "Все было понятно и до объявления итогов выборов. На них не было представителей реальной оппозиции, а все участники пошли на этот шаг под контролем Кремля в той или иной форме", - отметил председатель ПАРНАСа Михаил Касьянов.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев в этой связи пояснил, что оппозиция сейчас боится малочисленности собственных акций, подчеркнув, что борьба с Путиным на пике его популярности - это, в общем, безнадежное дело.

А руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров добавил, что "все будет зависеть от общественной энергии - сейчас ее действительно нет. Однако к маю ситуация может и измениться".

Напомним, в свое время осужденный и отсидевший за организацию беспорядков на Болотной площади Константин Лебедев признавал, что "Удальцов и Развозжаев были в сидячей забастовке, а ставить палатки мы поручили Рыбаченко. Как мне говорил Развозжаев, прорыв организывовывал он сам. Он считал, что были нужны активные действия".

В том же интервью Лебедев рассказывал, что "никто из нас не собирался следовать правилам, мы хотели остаться после митинга, это уже нарушение правил" и добавлял "было несколько радикалов, которые склоняли оргкомитет пойти на Кремль". "Навальный, Чирикова, Немцов, Каспаров - это те люди, которые принимали решение. Но может быть, там был еще кто-то. Но это те, кто голосовали за проход к Большому Каменному мосту",- делился Лебедев.

Стоит добавить, что и Ксения Собчак, и Евгения Чирикова признались, что сидячая забастовка и прорывы были запланированы заранее, а видеозаписи показывают - лидеры протеста сели посреди прохода на Болотную не из-за "узкого прохода", а с призывами "сорвем инаугурацию" и "нужно идти на Кремль".

Помните, Собчак писала "я приняла очень непростое решение для себя - первый раз с 24 декабря не пойти на митинг. Приняла это решение, скажу откровенно, так как знала заранее, что основная цель будет стояние на мосту, прорыв и сидячая забастовка"? А как Чирикова проговорилась, что "если бы организаторы заранее объявили, что будет сидячая забастовка - людям бы просто не дали собраться"?

Иаким образом, никто не отрицает, что "жесткач на Болотной площади устроили крайне правые и крайне левые". Но ответственность за это организаторы, как водится, не взяли. Это нужно учитывать всем, на самом деле, показательных примеров было уже предостаточно.

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