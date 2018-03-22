По сумме вооружений НАТО намного
превосходит Россию. Но есть одна проблема, которая сводит на нет
всё превосходство
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Как известно, по количеству войск и
материальным возможностям страны НАТО намного превосходят Россию.
Особенно в области обычных вооружений – здесь только наличие у
России ядерных сил сдерживания уравнивает шансы сторон. Однако мало
иметь много войск. Главное – надо быть в состоянии их быстро
перебрасывать в нужное место. Возможность маневрировать и быстро
перебрасывать войска на большие расстояния – вот главное
условие победы в любой войне. Если такая возможность затруднена или
отсутствует – армия, как бы велика она ни была, уязвима и слаба
перед мобильным и подвижным противником. Именно подвижность во все
времена решала исход спряжений в условиях отсутствия паритета сил
сторон.
Именно проблема мобильности войск
всю историю существования НАТО решается их объединённым
командованием и никак не может быть решена. НАТО – это конгломерат
разных государств, где разные по стандартам и устройству
транспортные коммуникации, построенные для перемещений автомобилей,
с учётом военной специфики обладают слабой транспортной связностью.
Да, сеть дорог в Европе густая, но войска движутся не только по
автомобильным дорогам. Они используют соединение автомобильных,
просёлочных, железных дорог и способов воздушной и водной
доставки.
Поскольку в разных странах свои
органы управления коммуникациями и свои нормы их эксплуатации, в
НАТО естественным образом возникает проблема совместимости
огромного количества технических и эксплуатационных норм и
стандартов. Европа никогда не строилась изначально как единый
театр военных действий, и следовательно транспортные коммуникации
там возникали стихийно, исторически ориентируясь на торговые, а не
на военные цели и нужды.
Все помнят проблему американских
танков, которых перебрасывали по Польше. Без всякой войны они
увязли в польских дорогах и мостах. В Польше дороги никак не
напоминают дороги России или Украины, но и они стали непроходимым
препятствием для группы Абрамсов, своим ходом идущих по заданному
маршруту от места доставки в место дислокации. Дело не в
бездорожье. Танки США увязли на асфальте. Дороги не подходили по
размерам, требованиям к покрытию, по ширине, грузоподъемности и
проходимости мостов.
Танки двигались так медленно, с
таким последующим нарастающим замедлением, что в случае войны много
раз были бы уничтожены на марше любыми средствами поражения. И
такая проблема существует не только в отношении Польши. Во всей
Западной Европе несогласованность технических и юридических
аспектов в области разных параметров транспортных систем и правил
их эксплуатации является реальной проблемой. Именно на наработку
согласованных перебросок войск направлено подавляющее большинство
учений НАТО в Европе. И так как органы военного и гражданского
руководства в Европе не совпадают, как бы европейская интеграция и
единое командование НАТО ни старались их интегрировать в единую
систему, этого никогда не удастся сделать так, как это было бы в
едином государстве.
Именно в силу политической
раздробленности стран НАТО им в военном деле всегда придётся
тратить массу времени и сил на преодоление того, что в России было
решено в начале её исторического существования.
В России, благодаря единому
руководству огромной территорией, все дороги, мосты и порты
строились как единая транспортная система, прежде только, для целей
переброски армии. Размеры и вес техники заложены в нормах дорог и
мостов. И только во вторую очередь дороги строили для мирных
транспортных перевозок. Именно отсутствием военной необходимости
вызвано традиционное российское бездорожье – если нет венной цели,
дорогу не строили. А наша армия заранее обучена преодолевать
бездорожье.
В Новороссийске вон десантная
дивизия спокойно по нескольку раз в год по автомобильным дорогам
перебрасывается на разные полигоны – и никаких проблем не
возникает. Гусеничная техника БМД своим ходом идёт по асфальту и
асфальт цел. Если предполагается более активное
движение – технику грузят на колёсные платформы. Дороги целы,
техника не вязнет. Мосты не создают проблем. Все оргвопросы давно
решены, все взаимодействия отработаны.
В случае объявления войны в
мобилизационных планах все давно знают, что кому делать, и не
требуется никаких согласований между территориями. Есть единое
руководство, и оно давно всё решило и отработало на учениях.
Система охраны и снабжения в пути, наличие главных и резервных
коммуникаций – всё это решается быстро единым военным
командованием, к которому в случае войны переходит вся власть в
стране.
Во время военных учений Россия
решает совсем другие вопросы, по сравнению с проблемой согласования
и доставки партии вооружения из пункта А в пункт Б у руководства
НАТО в Европе. Там требуется масса согласований военных и местных
гражданских правовых и административных систем. И даже в случае
войны, когда военные станут руководить всеми процессами, уже
построенные дороги, где не закладывались единые строительные
стандарты под определённую технику, переброска войск на большие
расстояния по-прежнему является трудной проблемой НАТО.
По скорости развёртывания Россия
по-прежнему превосходит НАТО. И это самый серьёзный аргумент в
споре двух военных систем. Преодолению российского бездорожья
учатся военные США на Украине и в Прибалтике. Они в грязи воевать
никогда не пробовали. Да и в Европе такой опыт имела лишь Германия
– и этот опыт оказался для неё печальным. В этом специфика Европы
как театра военных действий. Их танки грязи боятся. Они, едва сойдя
с дороги, вязнут в местных берегах рек и канавах дорог. Темп
переброски войск останавливается, превращая их в цель.
Разумеется, об этой специфике
прекрасно знают в Москве, Вашингтоне и Брюсселе. Именно этим
объясняется озабоченность командования НАТО, когда они видят, что
Россия способна перебросить за несколько часов 120 тысяч войск со
штабами, танками, десантом, бронетранспортёрами и ракетами
почти на тысячу километров, а у них танковая рота вязнет в польских
деревнях и не может преодолеть дистанцию между портом и частью за
три дня.
Именно преодоление транспортной
нескоординированности в Европе и есть цель учений НАТО в Европе в
целом и Прибалтике в частности. Задача, в России давно решённая.
Это рождает понятный ужас в НАТО и понятный сарказм в России.
Дескать, ну тренируйтесь, тренируйтесь. Главное, всерьёз воевать не
начните.