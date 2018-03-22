В Конгрессе США представлен согласованный Сенатом и Палатой представителей проект Консолидированного закона о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год, в котором общий объем помощи Украине определен в объеме 620,700 млн долл., что превышает соответствующую прошлогоднюю смету. Об этом сообщает посольство Украины в США.

В представленном в Конгрессе США Консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях на 2018 год увеличены расходы на поддержку Украины.

Так, согласно законопроекту Пентагона выделяется 200 млн долл. для оказания военно-технической помощи Украине, что на 50 млн долл. больше ассигнования 2017 года. Данные средства будут направляться на финансирование конкретных проектов американской поддержки Вооруженным Силам Украины, в частности, таких, как подготовка военнослужащих, предоставление военной техники и снаряжения, летального оружия оборонительного характера, другого оснащения и услуг военного назначения, логистическое обеспечение. Перечень видов помощи включает также разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности нашего государства.

мета помощи Украине по линии Государственного департамента США и причастных агентств определена в сумме 420,700 млн долл., что на 10 млн долл. превышает соответствующие расходы прошлого года. Увеличено финансирование направленное на усиление политики поддержки Украины по программе “Международное военное финансирование”.

«Перед вступлением в силу Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 год должен быть одобрен Сенатом и Палатой представителей, и подписан президентом США. Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим стратегическим партнером – Соединенными Штатами Америки», — добавили в ведомстве.

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