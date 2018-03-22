Как сообщает западное издание Daily Star, известный в широких кругах ученый намерена выиграть в споре со специалистами NASA, предоставив неопровержимые доказательства существования легендарной и таинственной планеты Нибиру.

Клаудия Альберс, являющаяся сотрудником Витватерсрандского университета в Йоханнесбурге (ЮАР), уверена, что планета X действительно где-то рядом, и она представляет серьёзную угрозу жизни миллиардов людей на Земле.

Также Альберс сообщила, что имеющиеся в наличии NASA мощные телескопы не единожды фиксировали инфракрасный свет, излучаемый этим огромным небесным телом.

Плотно изучив тему излучений, она пришла к ещё одному сенсационному мнению - пространство Солнечной системы пересекает орбита не только нашумевшего Нибиру, но и других крупных космических объектов.

"Нибиру существует, и это далеко не единственная подобная планета в Солнечной системе, так как в пользу данного утверждения выступает ряд фактов. Эти планеты уже много лет приближаются к светилу", - сказала Альбертс.

Кроме того, физик уверяет, что сейсмическая активность на Земле - результат именно воздействия надвигающейся пугающей многих планеты X. При этом, по её словам, вовсе не обязательно столкновение, чтобы для людей наступил "конец света": к глобальной катастрофе с миллиардными жертвами может привести извержения вулканов. Все в курсе о названном специалистами супервулкане, покоящемся в недрах американского Йеллоустона, и многое уже сказано, что ждёт человечество в случае извержения этого "монстра". Так вот, Нибиру может спровоцировать эту ужасную катастрофу.

Согласно гипотезе о Нибиру, неуловимая планета пересекает Солнечную систему между Юпитером и Марсом раз в 3600 лет. По своим размерам она превосходит Землю примерно в десять раз, а для полного оборота вокруг Солнца нужно до 20 тысячи лет.

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