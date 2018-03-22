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Появились первые сигналы того, что на Западе стали верно понимать смысл заявлений, сделанных Владимиром Путиным в своем Послании Федеральному Собранию. Если раньше западные элиты говорили о «милитаризме России», то теперь на самом высоком уровне зазвучали голоса о желании договариваться. Но удастся ли в итоге выйти на такие переговоры?

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп поручили своим дипломатическим ведомствам начать проработку конкретных сроков и места, где пройдет встреча в верхах России и США. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и письмо Президента Федеральному Собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений, – добавил Песков. – И в данном случае опять же было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений».

Напомним, западная пресса в целом трактовала письмо парламенту от 1 марта как «милитаристскую» речь, призванную напугать, показать «кузькину мать». Перечислялось, что Путин впервые рассказал о крылатой ракете с ядерной силовой установкой, которая обладает практически , гиперзвуковом авиакомплексе «Кинжал», а также подводных беспилотных системах, лазерном оружии.

Но серьезные комментаторы сразу уловили иной, прямо противоположный смысл выступления. Ключевой они называли вот эту фразу: «Нас никто не слушал. Послушайте сейчас». Иначе говоря, это было серьезное приглашение к переговорам, к уважительному диалогу, от которого Запад до сих пор отказывался. Расклад сил в мире уже изменился, Россия де-факто заняла новое место на геополитической карте, однако Запад пока отказывается это признавать. Звонок Трампа означает, что призыв Путина все же был за океаном услышан, хотя в возможности такого сценария сомневались даже многие российские эксперты.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов назвал звонок Трампа признаком того, что речь российского лидера начала обретать политико-дипломатический эффект.

«Месяца не прошло с момента этого выступления, а реакция уже пошла. Сначала американцам было неудобно признавать и реагировать», – сказал Климов газете ВЗГЛЯД. По его мнению, если намеченная двусторонняя встреча все же состоится, в таком случае «это будет разговор на равных».

Правда, не все эксперты согласны с такой оценкой. Речь Путина от 1 марта еще сильнее укрепила американскую элиту в уверенности, что именно Москва развязала гонку вооружений, полагает президент американского Центра глобальных интересов Николай Злобин.

«Эта мысль и так гуляла по Вашингтону, но после этой речи Путина уже никто не сомневается, что Россия начала эту гонку и Америке надо отвечать», – сказал вашингтонский знаток газете ВЗГЛЯД.

«Эта речь поддержала мысль, что тебя уважают, когда ты сильный. Сегодня ни одна внешнеполитическая дискуссия в мире не будет идти без разговора про ВПК России и российскую армию, – подчеркнул Злобин, напомнив: – Восемь-девять лет назад об этом вообще никто не вспоминал. Но это уважение смешано с опасностью. Тебя уважают, потому что побаиваются. Сегодня Россию побаиваются гораздо больше, чем десять лет назад».

Кстати, Путин не раз в последнее время повторял, что нашей стране не нужна гонка вооружений, что ее надо избежать. В минувший понедельник на встрече со своими проигравшими на выборах соперниками Путин в этой связи вновь пообещал, что Россия в ближайшие два года будет даже снижать свои военные расходы.

А трезвые голоса в Вашингтоне зазвучали и раньше. Еще 8 марта, спустя неделю после речи Путина, четверо видных американских сенаторов выступили с призывом начать безграничный разговор о стратегической стабильности с Москвой. И были это даже не республиканцы, а демократы Джефф Меркли, Дайан Файнстин и Эдвард Марки плюс независимый сенатор Берни Сандерс.

Но Злобин все равно сомневается, что звонок Трампа предвещает полноценный разговор с Путиным. «Это было персональное поздравление одного президента другого с победой на выборах. Трамп не монопольно владеет американской внешней политикой. Там нет вертикали власти. Внешняя политика США в руках нескольких центров силы, и президент лишь один из них», – сказал он.

По словам политолога, все центры силы настроены «достаточно антироссийски». Злобин пояснил, что содержательный разговор президентов возможен в случае, если для этого на уровне среднего и высшего эшелона чиновников наработаны идеи. «Просто встречаться и делать совместные фотографии? Трампу этого не надо», – сказал Злобин.

А вот американский генералитет тоже дал понять, что «услышал» речь Путина, но тоже по-своему. Выступая во вторник в Конгрессе, начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен, отвечающий за американскую ядерную стратегию, пожаловался: Америке пока нечего противопоставить гиперзвуковому оружию, разработанному в России и Китае. Напомним, первые отклики американских генералов на речь 1 марта сводились к тому, что Кремль просто «блефует» и никакого гиперзвукового оружия у россиян нет, но теперь, как видно, их тон сменился.

Профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков согласен, что Трамп в целом слышит и понимает доводы Путина, но вряд ли их услышит американская элита и пресса. «Они истолковали его речь с точностью до наоборот, расценив как призыв к новой холодной войне. И теперь Трамп немедленно оказался под новой атакой», – сказал Коробков газете ВЗГЛЯД. Политолог прогнозирует: каковы бы ни были нынешние намерения Трампа, в Штатах вскоре все равно начнется гонка вооружений.

«Трамп пойдет на это по чисто экономическим причинам. Ему нужна поддержка ВПК, поддержка кадровых военных. Он уже заложил рост до значительных 716 млрд долларов военного бюджета на 2019 год. Теперь, вероятно, эта цифра возрастет еще», – полагает американский профессор.

Текст: Андрей Резчиков,

Юрий Зайнашев

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