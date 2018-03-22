В Сети появились кадры гигантского разлома в земной коре, вызванного подземными смещениями на востоке Африки.

Землетрясение на востоке Африки привело к образованию гигантской трещины, которая в любой момент может начать расширяться. В дальнейшем это может привести к разрыву Африканского континента, со ссылкой на кенийского геолога Дэвида Ахеде.

«Великий разлом разрывает Африку на две части. Мы установили, что одна из частей земной коры – Сомалийская плита – отодвинулась от другой ее части на 2,5 сантиметра. В ближайшем будущем, если это продолжится, она оторвется от Нубийской литосферной плиты», – заявил Ахеде.

Он добавил, что сейчас необходимо тщательно исследовать местность, чтобы определить места для безопасного строительства дорог и зданий.

Инцидент произошел на территории Кении, которая является частью восточно-африканской рифтовой долины. Глубина трещины составляет около 20 метров, а ширина – 15 метров.

Тем временем местные жители начали покидать дома, расположенные близко от разлома.

«Оставаться здесь – это все равно что иметь в соседях смерть», – сказала 72-летняя Мэри Вамбуи, у которой во время землетрясения образовавшаяся трещина разорвала дом буквально пополам.

Восточно-африканская рифтовая долина – крупное образование рельефа, возникшее в месте разрыва земной коры в результате ее растяжения или продольного смещения.

Павел Настин

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