В Киеве правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы.

Об этом Отдел коммуникации полиции Киева, передает агентство Укринформ.

«Сегодня около 6 часов на станции метро «Житомирская» сотрудники полиции метрополитена задержали мужчину, направлявшегося в центр города. Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запалы УЗРГМ и детонаторы. Для документирования происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, задержанный – уроженец Волынской области, 1990 года рождения, который в последнее время жил в столице. Изъятое направили на экспертизу, а с мужчиной работают сотрудники Службы безопасности.

По словам Крищенко, изъятого довольно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей. Он призвал быть бдительными и внимательными к подозрительных предметов или людей, не принимать самостоятельно никаких мер и немедленно сообщать о таких фактах в полицию.

В ведомстве напоминают, что в связи с запланированными массовыми мероприятиями в правительственном квартале полиция Киева усилила меры безопасности. Также задействованы дополнительные силы в общественных местах, на станциях метрополитена, остановках общественного транспорта, на вокзалах и в аэропортах.

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