народ стал голосовать серьёзно, по-взрослому, и выяснилось, что за либералов у нас – 2%

По осени, как только объявили, что Ксюша Собчак идёт в президенты, я написала, что это анекдотическое событие окончательно добьёт либерализм. Наш народ расстанется с ним – смеясь. По известным словам Маркса, люди расстаются со своим прошлым именно так - смеясь.

Один из комментаторов тут же меня строго одёрнул: «Хиханьки и хаханьки кончились. Ксения намерена идти на выборы действительно и поставить всю страну на уши. И это будет сделано. Ее начальник штаба-это начальник штаба Ельцина-96. Ее поддержат миллиардами почти все олигархи. У неё -лучшие политтехнологи».

Я даже смутилась мимолётно: неужто я настолько ничего не понимаю?

Но всё закончилось даже лучше, чем ожидалось. Народ дружно «выкрикнул в цари» действующего Президента и тем самым подтвердил полномочия действующей власти. Даже, вернее, так: он заранее подтвердил полномочия той власти, которую назначит Президент. Константин Леонтьев когда-то проницательно заметил, что наш народ только оттого так сяк подчиняется начальству, что полагает, что чиновники – это слуги царёвы, а царя он уважает. Нет царя – вся ткань русской жизни разъезжается. Вот это важно.

А Ксюша, что Ксюша… просто некий персонаж шоу-бизнеса, нанятый «для оживляжа». Кандидат «против всех» набрала свои 1,68%, что сама же и объявила успехом. И то сказать – успех, особенно на фоне иных участников. Любопытно, что на этот раз про нарушения особых разговоров не было. Вполне допускаю, что и самих нарушений было немного. Мой сын, как общественник, объехал около десятка участков, беседовал с наблюдателями: в нашем районе всё более-менее в порядке.

Впечатлила меня и явка. В нашей поселковой школе, где расположен наш участок, была даже очередь, чего я прежде никогда не видела. Моя несовершеннолетняя дочка, пришедшая за компанию с нами, не могла выбрать времени поболтать со своей бывшей учительницей: та была постоянно занята в избирательной комиссии. Дочкины старшие приятели, обычно равнодушные к выборам, явилась. Словно какой-то исторический ветер подхватил их всех и куда-то несёт. И, заметьте, в едином направлении.

Этой странной весной, снежной, холодной и солнечной, с нашим народом случилось нечто новое. Мы – повзрослели. Вернее – вернулись во взрослое состояние.

На протяжении множества лет, да что лет – десятилетий, мы находились в детском состоянии. Когда-то нас заморочили, загипнотизировали - и мы впали в детство. Мне кажется, когда-нибудь этот феномен изучат психологи и даже психиатры. Вся Перестройка – это был детский «праздник непослушания». Мы, целый народ, вдруг превратились в детей, которым сказали: «Можно! Всё можно!» Я хорошо помню это удивительное ощущение конца 80-х: можно купить диплом, болтать что угодно, издавать газетёнку и писать там вздор. Любой шут может выдвинуться на высокий пост, и кто-то – прикола ради – за него проголосует - это называется «протестное голосование», когда взрослые дети голосуют за какого-нибудь фрика. По принципу «пойду себе глаз выколю, пусть у моей тёщи будет зять кривой». А вообще-то всё это игра, и от нас ничего не зависит – такое было общее ощущение.

И вдруг всё дивно переменилось. Народ стал голосовать серьёзно, по-взрослому. И выяснилось, что за либералов у нас – 2%. И что народ верит «царю» и готов сплотиться вокруг него. Произошло ровно обратное тому, на что надеялся Запад: внешнее давление сплотило народ вокруг действующего вождя, а вовсе не вызвало желание его скинуть, как полагали тамошние обществоведы и политтехнологи.

По-видимому, это исторически закреплённый навык нашего народа – сплачиваться и забывать внутренние обиды при внешнем давлении. Об этом сказал Сталин в знаменитом тосте за здоровье русского народа: «У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941-1942 годах /…/ Иной народ мог бы сказать Правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего Правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалась той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества, — над фашизмом».

По всей видимости, наш народ инстинктивно вспомнил этот древний навык, который часто позволил ему выжить и сохраниться в качестве народа. Вполне вероятно, наш народ, живущий в самой трудной для проживания, самой холодной и бескрайней стране с огромными расстояниями, вообще не может себе позволить тратить жизненный ресурс на внутреннюю распрю. Ведь вся эта политическая борьба, многопартийность – это страшно ресурсозатратная система. Это своеобразная политическая роскошь. Нам нужна иная система – основанная на сотрудничестве, а не на борьбе. Борьбы нам хватает: с трудностями природы и с внешним давлением.

Гегель говорил, что государство – высшее воплощение духа народа. Нынешние выборы, похоже, знаменуют шаг к духовному выздоровлению.

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