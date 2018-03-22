|“Арктика не ваш!”: у России продолжаются проблемы с постройкой ледоколов, — блогер
|22.03.2018 12:31
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Я часто уделяю внимание амбициям Кремля в арктических просторах, но как показывает практика, реализовать у него их получается все сложнее и сложнее. Причем проблематика освоения Арктики не только имеет финансовую составляющую, но и техническую.
Так, в прошлом году я писал о том, что РФ не только была вынуждена сократить расходы на исследование Арктики в 17 раз, с 209 млрд рублей, до 12 миллиардов, но значительно отодвинуть сроки сдачи атомных ледоколов проекта 22220 из-за отсутствия испытательной базы для паротурбинных установок, которые ранее испытывали в Украине на Харьковском турбинном заводе.
Теперь же приходит информация о том, что патрульные корабли ледового класса проекта 23550 не будут сданы как минимум до 2023 года, хотя ранее планировалось сдать первый ледокол уже в 2019 году.
Причины сего недоразумения не называются, однако есть определенные догадки. Дело в том, что данные ледоколы позиционировались как полностью состоящие из российских комплектующих. А потому, вероятно проблема не столько финансовая, но и невозможность обеспечить будущий ледокол всеми необходимыми комплектующими.
Импортзамещение, как оно есть!
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